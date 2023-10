La confesión de Carlos Bacca: Tras la salida de Pékerman, los jugadores de Colombia pedían a Arturo Reyes

Al ser consultado si el destino de la selección Colombia hubiera sido distinto con Reyes, debido a que con Carlos Queiroz no lograron los objetivos, Bacca respondió que: “la realidad de lo que pasó con Queiroz todos la sabemos, no quiere decir que si se hubiese quedado el 'profe' Arturo, no podemos hablar de algo que no sucedió, pero sí podemos hablar de los cuatro partidos con el profe Arturo, cómo nos sentimos cuando íbamos, la alegría del que jugaba y del que no jugaba, era un buen ambiente”.

Bacca es uno de los futbolistas de mejor trayectoria en el balompié internacional, con equipos como el Sevilla, con el que ganó la Liga de Europa, el Milán de Italia, el Villarreal y el Brujas, entre otros.

Supera la marca de los 300 goles, pero a pesar de ello siente que no lo han valorado, especialmente porque falló un penalti en los octavos de final del Mundial de Rusia 2018 ante Inglaterra.

“En algunas canchas no te valoran, porque fuiste el que botó el penal. Se quedan con esas cosas negativas. Acá se quedan con las groserías, nadie te recuerda porque estuviste en Europa. Pero yo me quedo con satisfacción de mi familia y de la gente que me quiere”, sostuvo Bacca, quien ahora hace parte del Junior de Barranquilla, escuadra que lo catapultó al balompié internacional.