La convocatoria de 'Leo' Castro a la selección Colombia tomó por sorpresa al propio jugador.

“Esta convocatoria me sorprendió. Hemos venido trabajando fuerte para defender esta camiseta. No vengo por un buen momento, pero quién quita que en una oportunidad que me dé el profesor la aproveche y se puedan cumplir algunos objetivos”, sostuvo el delantero risaraldense de 31 años en una rueda de prensa.

El atacante de Millonarios, que no vive un momento dulce con el gol, pero que sí es determinante con sus movimientos y participación en el juego del equipo capitalino, recibió una citación que no se esperaba.

No obstante, Castro espera aprovechar la oportunidad, aunque seguramente será difícil que sume minutos, porque tiene varios jugadores por delante de él, entre ellos Rafael Santos Borré y Jhon Jáder Durán.

“Se aprende muchísimo (con los jugadores convocados), el recibimiento fue lo más importante, se ve la humildad y es una familia. Con (Álvaro) Montero he hablado, es mi papá, desde que llegué me dijo que aprovechara mi momento y vamos por buen camino. Espero aprovechar una linda oportunidad”, apuntó el futbolista quien justamente es compañero del arquero Montero en Millonarios.

Castro reconoció que “estaba en mi casa, estaba descansando con mi familia, mi señora y esta noticia nos dio mucha alegría. No lo esperábamos. Es más, estábamos en descanso con Millonarios y recibir esta noticia fue algo muy importante”.

También reveló su charla con el entrenador de la selección Colombia, Néstor Lorenzo. “El profe me dio la bienvenida, que aprovechara el momento, me dijo que pueda que me tenga en cuenta para unos minutos. Si no pasa espero seguir trabajando. Me dijo que lo disfrute”, sostuvo el delantero, que también hizo parte del Independiente Medellín.

Para Leonardo Castro, el sueño de jugar así sean unos pocos minutos y marcar goles, está más vivo que nunca.

“Siempre que entro al entreno, pienso en un gol con la selección. Espero el momento, sean 5 o 10 minutos y por qué no soñar con ese anhelado gol”, destacó el futbolista.

Más de Castro

Leonardo Castro debutó en el fútbol profesional en 2014 con el Deportivo Pereira, en el que estuvo hasta 2016, debido a que sus buenas presentaciones, como un delantero con muchos movimientos en el frente de ataque lo llevaron al Independiente Medellín.