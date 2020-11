$!La de Queiroz, una convocatoria ajustada a la realidad y al momento de la selección Colombia

Sin duda alguna las principales novedades de la convocatoria de la Selección Colombia para sus partidos ante Uruguay y Ecuador por las fechas tres y cuatro de la Eliminatoria Sudamericana a la Copa Mundo de Catar - 2022, son las citaciones de Edwin Cardona, Daniel Muñoz, Luis Javier Suárez y Luis Manuel Orejuela. En tanto que dentro de las ausencias, se destacan las de Falcao García, Stefan Medina y Jhon Córdoba, todos recientemente lesionados. Mientras que David Ospina y William Tesillo, dos hombres de experiencia, vuelven al equipo.

Y entre las bajas con respecto a la lista pasada además de Stefan Medina, Falcao García y Jhon Córdoba, figuran Santiago Arias (lesionado) y Steven Alzate (decisión técnica).

Así las cosas, James Rodríguez será el líder y capitán de la Selección ante la baja de Falcao. El volante llega tras actuar el fin de semana 80 minutos contra Manchester United. Según Carlo Ancelotti, el ‘10’ está en óptimas condiciones físicas para jugar con Colombia.

David Ospina y Duván Zapata también estarán como referentes ante uruguayos y ecuatorianos. Cabe reseñar que el arquero debutará en esta Eliminatoria, teniendo en cuenta que no pudo estar en las dos primeras fechas por protocolos del COVID-19 en la región de Campania, Italia. Por su parte, el delantero llega con el reconocimiento de ser el jugador del mes en Atalanta, aunque en sus dos últimos juegos, de ‘Champions’ y Serie A, ha pasado en blanco.

Las novedades

Y sin duda alguna la gran novedad es el primer llamado del samario Luis Javier Suárez, delantero que también tiene la nacionalidad española, y que desde la temporada pasada, cuanto estaba en el Real Zaragoza de la Segunda División de España, llamó la atención del cuerpo técnico nacional, y el ahora ariete del Granada, que a mitad de semana anotó su primer tanto con su nuevo club en la Europa League, tiene la oportunidad de aportarle goles al equipo nacional.

Y ante la ausencia de laterales, Queiroz llamó a Luis Manuel Orejuela (Gremio) y Daniel Muñoz (Genk), para sustituir a Arias y Medina.

Mientras que Edwin Cardona vuelve al equipo nacional, y por lo que ha mostrado en Boca Juniors, será pieza fundamental en la zona medular de la selección.

También vuelve a la convocatoria William Tesillo (León), quien es un habitual en el equipo nacional, pero que no fue convocado para los duelos ante Venezuela y Chile.

Y el retorno de los jugadores del Oporto, Matheus Uribe y Luis Fernando Díaz, no es que sean novedad, pero que hay que recordar que no pudieron estar en las dos jornadas anteriores porque no les fue permitido viajar de Portugal por temas de la pandemia.