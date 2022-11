La ‘Tricolor’, sin mundial pero con amistoso: enfrentará a Paraguay el sábado

La Selección Colombia Masculina de Mayores tuvo su primera jornada de trabajo en la concentración que se adelanta en Fort Lauderdale, previo al amistoso internacional que se disputará el próximo sábado ante Paraguay.

El equipo colombiano realizó trabajos de movilidad y estiramiento con los 7 jugadores que se habían unido a la concentración. En la noche llegaron al hotel Jhon Lucumí, Dávinson Sánchez y Jéfferson Lerma. Este lunes se unieron a la concentración otros 10 deportistas.

Esta será la oportunidad de ver algunos jugadores que estarán atendiendo su primer llamado a la Selección y de esta manera poder ir escogiendo el grupo de futbolistas que representen al país en las eliminatorias.

Hablaron los protagonistas

El defensor Dávinson Sánchez habló en rueda de prensa desde Estados Unidos, previo al duelo entre la ‘tricolor’.

El defensor de 26 años, que actualmente juega para el Tottenham, se refirió al modelo de Lorenzo, quien ya conocía a gran parte del grupo tras sus años de trabajo al lado de José Néstor Pékerman.

“Es muy claro y directo con lo que quiere, Néstor (Lorenzo) siempre se ha caracterizado por ser una persona directa en sus conceptos, en su manera de jugar, en la manera de transmitir lo que él pudo como jugador. Algo de ello es lo que se pudo ver en la convocatoria pasada en los partidos que hemos disputado, entonces es confiar en su manera de dirigir. Dentro del campo rinden los jugadores, pero con esas directrices claras y completas que nos da”, afirmó.

Además, cuando se le preguntó por la convocatoria del actual seleccionador nacional, el jugador fue enfático en que “él va a convocar a los que cree que son la mejor opción, la Selección abarca muchísimo, no es venir por venir, por eso cuando no se cumple el objetivo somos los primeros en reconocerlo y en dar la cara”.

Respecto al próximo rival, Sánchez afirmó que es difícil superarlos pues como son conocidos, los paraguayos son aguerridos en el ataque, sobre todo en el el juego aéreo.

“Difícil, porque fue una de las selecciones que hicieron todo para que no pudiéramos ir a la Copa del Mundo, con el mayor respeto hacia ellos. Intentar hacer nuestro trabajo, cerrar el año con un buen partido para Colombia y que sea todo en pro de que nuestro proceso siga en construcción. Sobre el Mundial, somos los primeros en reconocer que no se cumplió el objetivo, para nosotros y para todos los colombianos no es fácil ver que todos los equipos se alistan para ir y nosotros no. Es difícil, pero con la mayor madurez, con la mayor responsabilidad también. A pasar la página y asegurarnos de que no vuelva a pasar”, concluyó.

Por su parte, Juan Fernando Quintero fue el otro jugador que dio cara a la prensa en el inicio de la concentración. El jugador de River Plate, admitió que siente “tristeza” por lo que viven hoy, y por estar fuera de Catar.

“Como colombiano siento tristeza por lo que vivimos en el hoy, por el tema del mundial, pero también estamos motivados para lo que se viene, tenemos que tener esa mentalidad, esa fuerza y ese deseo de que nuestro país por medio de la Selección se sienta representado y empezar el camino para lo que será el próximo mundial” dijo el jugador.

Sobre su presente futbolístico, afirmó que llega con buen ritmo de competencia y “eso es lo más importante. Estar a disposición de la Selección me llena de mucho orgullo, de motivación y va a ser un partido que va a marcar las próximas convocatorias”.