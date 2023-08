$!Las jugadoras colombianas que brillaron en el Mundial

‘Cata’, gigante

María Catalina Usme, con 33 años, fue la líder del equipo colombiano en el Mundial y sus lágrimas tras la eliminación no hicieron algo diferente que demostrar que le dolió el adiós, pues ella tenía como objetivo ganar la competencia.

“Lo he dicho muchas veces este torneo. Son cinco minutos. Ahorita volveré a llorar otro ratico, haré otro poquito de catarsis porque me duele, también soy vulnerable y muy sensible con este tema porque lo amo con toda mi alma, he dejado mi vida y todo por el fútbol. Pero mañana hay que volver a levantarse porque lo bueno del fútbol y de la vida es que al día siguiente te da una revancha. Me siento feliz, me voy orgullosísima de lo que hicimos hoy, de lo que hemos podido construir, de ese montón de culicagadas extraordinarias que siguen ahí, me siento demasiado orgullosa de ellas, por haberme permitido estar acá con ellas, por haberme permitido guiarlas de alguna manera, darles lo mejor de mí y bueno, volveremos más fuertes a disputar lo que se venga y con quien se venga”, dijo Usme, quien dejó claro que no piensa en su adiós al equipo 'cafetero', en el que es la máxima goleadora con 52 anotaciones.