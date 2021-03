Las posibles bajas de las selecciones de Sudamérica por causa de la pandemia

La próxima jornada doble de eliminatorias sudamericanas rumbo al Mundial de Catar 2022 está en veremos, por cuenta de la negativa de los clubes de Alemania e Inglaterra para prestar a los jugadores que hacen parte de sus respectivas Ligas.

La situación ha dado hasta para que la Conmebol se reuniera con la Fifa para encontrar alguna solución, que le permita a las diez selecciones sudamericanas contar con las figuras que juegan en estos dos países.

Incluso se ha especulado desde Uruguay con la posibilidad de jugar en Europa, pero eso es solo una opción, ya que también está la oportunidad de aplazar la jornada o simplemente disputarla con los jugadores que se tengan disponibles.

Lo cierto es que varias selecciones se verían muy afectadas en caso de no poder contar con algunas de sus figuras, lo que obviamente perjudicaría el rendimiento.

El DT de Colombia, Reinaldo Rueda, tiene un auténtico dolor de cabeza con esta situación. Perder a James Rodríguez y Yerry Mina (Everton) y Dávinson Sánchez (Tottenham) sería un auténtico problema para el nuevo estratega de ‘La Amarilla’.

Además, jugadores como Jéfferson Lerma (Bournemouth), Steven Alzate (Brighton) y Alfredo Morelos (Rangers de Escocia) obligaría a pensar en más alternativas.

El equipo más golpeado por esta situación, sería Brasil, con quien Colombia se enfrenta en la quinta fecha.

Hasta seis jugadores titulares no estarían con la ‘Canarinha’. Allison y Roberto Firmino (Liverpool), Thiago Silva (Chelsea), Douglas Luiz (Aston Villa), Richarlison (Everton), Gabriel Jesús (Manchester City) serían las bajas de Brasil, sin contar que Tite no tendría a Ederson (Manchester City), Fabinho (Liverpool) y Allan (Everton), que son suplentes.

Argentina perdería a Giovani Lo Celso (Tottenham), mientras que Paraguay no contaría con Miguel Almirón (Newcastle). Francisco Sierralta (Watford) no estaría con Chile; Ecuador perdería a Moisés Caicedo (Brighton); Rodrigo Vilca (Newcastle) no jugaría con Perú; así como Edinson Cavani (Manchester United) y Diego Laxalt (Celtic) que no representarían a Uruguay.