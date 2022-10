“No se nos dio el título y les pedimos perdón por ello”: Linda Caicedo.

Linda Caicedo fue la tercera mejor jugadora del Mundial Femenino Sub-17 que se jugó en India, gracias a los cuatro tantos que consiguió. La delantera vallecaucana también se quedó con el balón de plata, que la certificó como la segunda mejor futbolista de la Copa del Mundo.

Una vez se terminó el partido, Linda habló con Caracol Televisión en la Zona Mixta. Se le veía baja de ánimo por no haber podido conseguir el título, pero eso no impidió que le enviara un mensaje a los colombianos que las apoyaron.

“Les agradecemos a todos los colombianos. Sabíamos que el país iba a esta diferente este domingo, con la gente vestida con la camiseta de la Selección. No se nos dio el título, y le pedimos perdón por ello. Pero sepan que no nos ahorramos nada: corrimos hasta lo último”, dijo la jugadora de 17 años.

Linda también aseguró que el duelo de este domingo era diferente a los otros que habían afrontado en el torneo, porque se disputaba el título Mundial, y que se sentían tristes dentro del grupo por no haber podido conseguir ser campeonas.

La jugadora también habló sobre el proceso que ha tenido este año el equipo y que las llevó a convertirse en el primer equipo nacional de la historia que logró llegar a la final de un Mundial Fifa en toda la historia del fútbol del país.

“Venimos de un proceso excelente, con grandes jugadoras como Gabriela Rodríguez, Yésica Muñoz, tenemos buenas jugadoras para seguir cosechando cosas buenas”, agregó.

Caicedo tuvo varias opciones claras de gol en el partido, sin embargo, no pudo conseguir anotar. Sobre esto, la delantera dijo: “La más clara la tuve, pero no quiso entrar, obviamente me sentí frustrada porque siempre quiero darle lo mejor al equipo, y lo mejor es aportarle con goles. Hoy no se dio”.

La delantera que hace parte del registro del Deportivo Cali también le envió un mensaje a las españolas. “Hay que felicitarlos por la excelente campaña que hicieron”. También habló sobre las diferencias que hay entre la estructura del fútbol femenino en España y en Colombia, y resaltó que el pundonor que mostraron las jugadoras fue lo que les permitió llegar a la final.

“España con una gran estructura, con una preparación totalmente diferente, jugadoras del Barcelona, Real. Nosotras vinimos con lo que nos podemos defender en Colombia y creo que cuando se juega con el corazón se llega a estas grandes instancias”.

Al final, Linda también envió un mensaje a las mujeres que están en proceso de formación en el fútbol y que quisieran llegar hasta la posición en la que ella estuvo: “Que sigan creyendo, que se entrenen, que se dediquen, pero antes de todo que los disfruten. Este es un lindo deporte y se que vienen cosas buenas para eso”.