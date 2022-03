¡Ojo al dato! Colombia tiene más de 25 años que no gana en Venezuela

Colombia y Venezuela es un clásico, aunque muchos no lo crean. Este será uno de los duelos que se vivirá mañana martes en la última fecha de las Eliminatorias a Catar 2022. Aquí nuestra Selección se la juega por el repechaje, mientras Venezuela, ya eliminada, buscará “aguarle la fiesta” al equipo de Reinaldo Rueda. Colombia está obligada a ganar y esperar que Perú no gane ante Paraguay para asegurar el repechaje. La otra manera de llegar a la repesca es empatar con Venezuela, que Perú pierda ante Paraguay y que Chile no le gane a Uruguay.

“Con Colombia es un clásico”, dijo hace varias semanas, Salomón Rondón, figura de la “vinotinto”.

Mientras se “calienta” el ambiente, la historia dice que Colombia completa más de 25 años sin ganar en Venezuela por Eliminatorias. El último triunfo fue en diciembre del 1996 por las Eliminatorias al Mundial de Francia 98 (2-0). Después se volvieron a enfrentar en el 2001 por las Eliminatorias a Corea y Japón. Este duelo terminó 2-2. En el 2005, por las Eliminatorias a Alemania 2006, el duelo en el vecino país acabó 0-0. En el 2009, Venezuela ganó 2-0 y en el 2013, para el Mundial de Brasil 2014, la “vinotinto” volvió a ganar 1-0. En el 2017 empataron 0-0 en San Cristóbal.

Este martes el duelo será en Puerto Ordaz, en donde Luis Díaz y compañía esperan cambiar un poco la historia ante un equipo chico, pero que se agiganta cuando ve al frente la camiseta amarilla.