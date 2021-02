Partido de eliminatoria con Brasil, por ahora, será sin público

Respecto al partido del 26 de marzo, el mandatario señaló que “en éste momento no hay modificación para permitir público, nosotros tenemos que ser muy rigurosos en este momento. Claramente no estamos pensando en público para ese partido de la eliminatoria. Somos muchos los que esperamos la normalidad, pero tenemos que ser claros que cualquier tipo de público en escenarios deportivos trae la palabra aglomeración, tenemos que evitarlas y entender que evitar las aglomeraciones es parte para protegernos y proteger a los demás. Por ahora no habrá público el 26, con la información que tenemos a hoy. La idea es que el equipo de epidemiólogos del Ministerio de Salus sigan evaluando la situación”.

Frente a la Copa América sostuvo que “va avanzando bien, la información que tengo del ministro del Deporte, Ernesto Lucena, es que no ha habido interés de la Conmebol de posponerla, es decir la idea es avanzar con el cronograma y seguir con todos los protocolos de bioseguridad en cuanto a las delegaciones, los equipos, los jugadores, esperamos nosotros seguir revisando la evolución de la pandemia”.

Duque habló en la mañana del lunes con el noticiero de Radio Nacional.