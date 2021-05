Las constantes lesiones de James Rodríguez han despertado dudas acerca del nivel con el que llegaría el colombiano a las eliminatorias sudamericanas y la Copa América, competencias en las que se cuenta con su presencia.

Es un hecho que James hace parte del listado de 50 jugadores que entregó Reinaldo Rueda, DT de la Selección Colombia, a la Conmebol.

Pero sus lesiones son las que abren el debate sobre qué pasaría en el caso de que el ‘10’ no esté bien fisícamente, ya que son cinco lesiones las que ha sufrido desde su llegada al Everton, en septiembre de 2020.

Lea también. La Equidad, del santandereano Mantilla, sorprende y se mete en las semifinales de la Liga BetPlay

Edwin Cardona es uno de los grandes candidatos para reemplazar a Rodríguez. El volante de Boca Juniors es un jugador de calidad, experiencia y carácter suficiente para jugar.

Sin embargo, no es el único. Juan Fernando Quintero, volante que juega en el Shenzhen F. C. de la Superliga de China, aparece como candidato a jugar, pero tiene un inconveniente y es que, normalmente, los jugadores que van a ligas como la de China no son tenidos en cuenta.

Reinaldo Rueda aún no ha realizado su debut con el equipo colombiano, por lo que por ahora es todo un misterio si va a jugar con un delantero o dos, o si va a utilizar la tres volantes en la primera línea.

Lea también. “Yo soy 9 y vivo de los goles”: Alejandro Quintana, delantero de Atlético Bucaramanga

Sin embargo, en su última experiencia con Chile, Rueda no tuvo un esquema fijo y lo cambió dependiendo del rival de turno.

Esta puede ser una llave para armar el equipo sin James, ya que podría decidirse por dos delanteros y dos volantes abiertos, o jugar con tres volantes, dos extremos y un solo delantero.

Rueda tiene mucho por hacer en el caso de que James no llegue en condiciones para los próximos juegos.