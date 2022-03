¿Quiénes cumplieron su ciclo en la Selección Colombia?

El arquero antioqueño, considerado uno de los mejores de la historia de Colombia, ya cumplió con su tercer ciclo de eliminatorias. A pesar de mantenerse en el fútbol europeo, Ospina cumplirá 34 años en este 2022 y su rendimiento no es el mismo con el que actuó en Brasil 2014 y las Copa América de 2015 y 2016.

James Rodríguez

El volante de 30 años volvió a ser tenido en cuenta en estas eliminatorias luego de haber estado por fuera de la ‘Tricolor’ casi un año. James ya no está al nivel con el que pudo llegar a ser el ‘10’ del Real Madrid y montarse al hombro a su país. Actualmente hace parte del Al-Rayyan y su caída de rendimiento en gran parte es por la baja competitividad que tiene la Liga de Catar. James no volvió a tener una exigencia que lo mantuviera al tanto para llegar a la Selección con buen nivel.

“Me siento triste y no solo por mí, también por mis compañeros que merecen brillar y sé que tienen cómo. No sé qué venga para los próximos procesos, no sé si esté o no. Lo que sí sé, es que me rompe el alma perder, me incomoda no estar clasificado y esto no puede volver a pasar”, compartió James a través de sus redes sociales.

Juan Guillermo Cuadrado

A diferencia de James, Cuadrado sí mantiene un alto nivel de competencia al ser parte de la Juventus, donde se le ven al colombiano grandes destellos de fútbol en la liga italiana y las competiciones europeas. Sin embargo, ese ‘chip de buen fútbol’ no se la ha vuelto a ver con la Selección desde hace mucho tiempo. Hoy en día sus funciones y la posición en la que hace parte pueden ser suplidos por algunos de la nueva ‘camada’.

Radamel Falcao García