René Higuita y otros históricos del fútbol colombiano reaccionaron ante la derrota de Colombia

La selección Colombia finalizó su participación en el Mundial de Fútbol este sábado 12 de agosto tras sufrir una remontada por parte de la selección de Inglaterra, que logró sobreponerse a la anotación de Leicy Santos (44') por medio de Lauren Hemp (45+7') y de Alessia Russo (63').

Las dirigidas por Nelson Abadía se convirtieron en la revelación del torneo y querían seguir sorprendiendo al mundo en el Mundial Femenino que se está disputando en Australia y Nueva Zelanda.

Tras el compromiso, las redes sociales se inundaron de mensajes y distintas personalidades nacionales se pronunciaron sobre lo que fue la actuación de la selección Colombia en el Mundial Femenino de Australia y Nueva Zelanda.

Uno de los primeros fue el jugador histórico de la selección Colombia de mayores, René Higuita, quien mencionó: "Gracias mis muchachas orgullosos de ustedes".

Posteriormente lo hizo el delantero Falcao García, quien aprovechó la oportunidad para animar a las jugadoras de cara al futuro.

"No podemos sentirnos más orgullosos de ustedes. Me uno a los millones de colombianos que damos gracias por todo su esfuerzo y trabajo. ¡Gracias! Y para adelante que esto no acaba acá".

Carlos Sánchez también envió un mensaje a las jugadoras 'cafeteras'.

"Felicitaciones a toda nuestra @FCFSeleccionCol Fem. Gracias por dejar el nombre del País en alto. Está historia apenas inicia".

El periodista deportivo argentino, Pablo Giralt, también se hizo presente por medio de sus redes sociales.

"Colombia hizo historia grande en la Copa del Mundo. Junto con Brasil, las únicas selecciones sudamericanas que lograron meterse entre las 8 mejores del planeta. Nada que reprocharse, el trabajo está hecho y el mensaje está dado. A seguir creciendo", dijo el argentino.

La futbolista del NJ/NY Gotham FC, Maitane López Millán, resaltó el trabajo de las colombianas.

"Mundial INOLVIDABLE de #COL y para ponerlo en las escuelas de fútbol. Sin miedo, de tú a tú contra potencias mundiales, valientes con balón, ganan a Alemania, convencimiento, alegría, etc. Y lo más importante: SABEN COMPETIRLE A CUALQUIERA ENHORABUENA".

Por su parte, la directora de deportes RCN, Andrea Guerrero, envió un mensaje agradecimiento.

"Me quedo con su valentía, con su determinación, solidaridad y talento. Escribieron la historia y somos un país muy afortunado por tener un equipo como ustedes. Que las lágrimas sean de emoción por lo logrado y la retribución de todo el país sea luchar para que la fiebre por fútbol femenino no sea solamente producto de la euforia del resultado. Ustedes se lo merecen después de regalarnos un mundial para recordar toda la vida! Gracias colombianas".

Para concluir, el antiguo defensor colombiano Iván Ramiro Córdoba señaló algunos de los puntos altos de la selección Colombia.

"Grandes guerreras. Gracias por hacernos soñar y por representar tan bien a nuestro país. Ustedes han marcado un camino que sirve de ejemplo para todo el fútbol colombiano. Esta es la mentalidad cómo se deben afrontar todas las competiciones, buscando lograr el objetivo más grande".