Se cumplen 29 años del 5-0 de Colombia sobre Argentina

Y cuando Colombia logró salir del constante ataque argentino, a los 41 minutos abrió el marcador, en una jugada de memoria. Pase del ‘Pibe’, pique de Rincón, quien con la pierna izquierda controló y en el mismo toque adelantó el balón para dejar en el camino a Altamirano, encarar a Goycochea con gambeta larga y tocar suave para correr al primer festejo, que cerró el primer tiempo.

Todo de Colombia

Para la segunda mitad, los mismos 22 saltaron a la cancha, el abucheo a Colombia fue el mismo, con más bronca, pero el coro para Argentina cambió, ahora era: “Pongan huevos, huevos Argentina; pongan huevos, huevos de verdad, que esta noche cueste lo que cueste, esta noche tenemos que ganar”.

Pero el segundo tiempo fue todo para Colombia, porque llegaron los goles de Asprilla, Rincón, otro más del ‘Tino’ y el definitivo del ‘Tren’ Valencia. La fiesta y el toque-toque, que esa noche tuvo mucho de ‘aquello’, puso a vibrar a los colombianos y hoy, 20 años después, aún se recuerda porque hizo llorar a Argentina.

Recuerdos de los protagonistas

“John Jairo Tréllez, quien era mi compañero de cuarto, me preguntaba por qué me levantaba en medio de la noche. Yo no quise contar nada, no sé si por agüero o algo así, pero no conté. Me veía en la cancha, celebrando, en el camerino con la gente llena de alegría. No soñé los cinco goles, pero sí esa alegría que generó”, Luis Fernando ‘Chonto’ Herrera .

“Pacho, nos jodimos... Ahora nos van a exigir el título en el Mundial y nosotros todavía no tenemos esa historia”, le dijo Hernán Darío Gómez a Francisco Maturana después del tercer gol en el Monumental.

“Fue un momento muy importante para el país, pero un daño colateral para nosotros, porque después de ese 5-0 creímos que ya éramos los mejores del mundo y en el Mundial no lo ratificamos. Teníamos equipo y éramos fuertes candidatos al título, pero llegamos con otro pensamiento y nos bajaron de la nube”, Víctor Hugo Aristizábal , suplente en el partido del 5-0.

“Nunca pensamos en un resultado tan abultado, aunque teníamos la seguridad de que íbamos a ganar, porque cuando entré a la cancha y me devuelvo, vi a Pacho (Maturana) y al ‘Bolillo’ muy nerviosos, les dije: “Pacho mírate como están, ¿están cagados? Tranquilo que esto lo vamos a ganar”, Gabriel ‘Barrabás’ Gómez .

“El 5-0 no fue el partido perfecto”, Francisco Maturana , técnico de Colombia.