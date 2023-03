Selección Colombia, de menos a más contra Corea del Sur

La selección de Colombia inició su preparación de cara a las Eliminatorias del Mundial 2026. El conjunto dirigido por Néstor Lorenzo empató 2-2 ante Corea del Sur, en un amistoso que se disputó en el estadio Munsu de Uslan, y en el que el conjunto ‘cafetero’ fue de menos a más.

El partido comenzó siendo dominado totalmente por los surcoreanos, quienes iniciaron ejerciendo presión y mostrando una increíble cohesión en la zona ofensiva; al minuto diez, Son Heung Min abrió el marcador del encuentro tras una mala entrega de parte del arquero Camilo Vargas al defensor Johan Mojica, quien intentó devolver el balón, con la mala suerte de que cayó en los pies del equipo rival, y con la lenta reacción del guardameta que dejó prácticamente medio arco desprotegido.

Después del gol, Colombia, tuvo poca reacción, los jugadores mostraron problemas para sacar el balón desde el campo propio, y con un rival lleno de personalidad, en medio de algunos errores en marca, Kevin Castaño cometió una falta al borde del área, que terminó siendo la puerta para la segunda anotación del rival.

Cambio de aire

Después del descanso, el cuadro nacional mostró una cara totalmente distinta; al minuto 47, Diego Valoyes envió un balón al corazón del área rival que terminó en los pies de James Rodríguez, quien mandó la esférica al fondo de la red tras una definición de forma precisa con su pierna zurda; con este gol, el cucuteño llegó a los 26 tantos con la ‘tricolor’ y se consolidó en la segunda casilla de los goleadores históricos de la Selección.

Tres minutos después, Jorge Carrascal empató el marcador, tras una jugada por el costado derecho, que en distintas ocasiones, se convirtió en el carril de salida del conjunto colombiano.

La voz de los protagonistas

Néstor Lorenzo, entrenador de la selección de Colombia, habló con los medios de comunicación tras la finalización del encuentro. El argentino resaltó el cambio del equipo para la segunda parte y mencionó algunas dificultades que tuvieron al llegar al estadio.

“Para el segundo tiempo les devolví la confianza, hicimos cambios desde lo táctico, pero más que nada, nos costó entrar al partido, ellos también tuvieron un cambio de acuerdo a como jugaron en el Mundial, nos costó, y bueno, a esto hay que sumarle que el equipo no calentó bien porque por cosas logísticas no llegamos a tiempo al escenario deportivo, no son excusas, son cosas que ocurrieron y que se nos dificultó”, expresó el seleccionador nacional.

El próximo encuentro del conjunto ‘amarillo’, será el martes 28 de marzo contra Japón, en el estadio Yodoko Sakura. La disputa será sobre las 5:20 a.m.