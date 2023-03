Selección Colombia: Mismos rivales, situación diferente

Tras la aprobación del nuevo formato del Mundial para la edición del certamen en el 2026, el panorama de clasificación para los equipos de Sudamérica ha cambiado.

Según se definido en el consejo de la Fifa, 48 selecciones participarán en la próxima Copa del Mundo, de estas, siete podrían ser representantes de la Conmebol, seis por cupo directo y una por repechaje.

Esto quiere decir que las posibilidades de asistir al encuentro futbolero que se realizará entre Estados Unidos, Canadá y México en el 2026 por parte de la Selección Colombia, serán mayores a las de los años pasados, pues anteriormente el formato entregaba cuatro cupos directos y uno a la zona de ‘repesca’.

Con estos cambios en la mira, la Conmebol hizo público el calendario de las 18 jornadas de Eliminatorias Sudamericanas para la próxima cita mundialista.

¿Cómo y cuándo jugará la Selección Colombia?

Según la organización prevista, a finales de 2023 se jugarán las primeras jornadas de Eliminatorias, divididas en los meses de septiembre (2), octubre (2), y noviembre (2), para un total de seis encuentros.

Posteriormente, en el 2024, se disputarán otros seis compromisos en los mismos meses, las fechas Fifa de marzo y junio estarán disponibles para encuentros amistosos de cara a la Copa América 2024.

Para finalizar, en septiembre de 2025, se jugarán los últimos partidos que definen a los representantes del continente en la máxima cita del fútbol mundial. El equipo que ocupé la séptima casilla se jugará su tiquete en marzo del 2026.

El fixture será el mismo que el de la eliminatoria pasada, Colombia debutará frente a Venezuela, en condición de local el 23 de septiembre, y cerrará con el mismo rival de visitante.

En lo que resta del año, la selección se enfrentará ante Chile (visitante), Uruguay (local), Ecuador (visitante), Brasil (local), y Paraguay (visitante).

¿Qué se puede esperar?

Después del fracaso del ciclo en el que tuvieron participación los entrenadores Carlos Queiroz y Reinaldo Rueda, la Selección Colombia debe levantar cabeza.

Tras la salida de José Pékerman, entrenador que llevó al equipo a los Mundiales de Brasil 2014 y Rusia 2018, el combinado colombiano no ha logrado ninguno de sus objetivos, pues en los distintos encuentros no ha encontrado su forma de juego, no ha logrado acomodarse y en definitiva, no ha sido protagonista.

En las Eliminatorias pasadas de camino a Qatar 2022, la Selección quedó eliminada de forma directa con 23 unidades y finalizó en la sexta casilla de la clasificación.

Por otra parte, una de las preocupaciones más grandes son los referentes de la escuadra, pues en su mayoría, las ‘grandes estrellas’ ya cumplieron su ciclo y aún no se encuentran sustitutos.

Se espera, que de la mano del nuevo cuerpo técnico, encabezado por Néstor Lorenzo, la Selección Colombia tome una vez más la identidad futbolística que le permita a un país volver a soñar con la ‘tricolor’.