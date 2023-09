"Si no juega, ¿para qué?": Carlos 'El Pibe' Valderrama le bajó el pulgar a Falcao García en la selección Colombia.

No se guardó nada: Nelson Abadía contó detalles de su salida de la selección Colombia Femenina

Con su habitual manera de hablar, en la que no se guarda nada, Carlos ‘El Pibe’ Valderrama dialogó con Habla Deportes de diferentes aspectos del combinado nacional, que se estrena en las Eliminatorias rumbo al Mundial de 2026 ante Venezuela, el próximo 7 de septiembre.

Ahora bien, de Falcao García, que no juega en el Rayo Vallecano, Carlos 'El Pibe' Valderrama sí le dio la razón, sin dudarlo, al entrenador nacional, al no citarlo.

“Falcao si no juega, ¿para qué? Tú eres marica también...El problema de Rada es que no está jugando”, sostuvo Valderrama, con su particular manera de expresarse.

Aunque en esta ocasión al Mundial avanzan las seis primeras selecciones de Sudamérica, además de una más que tendrá la opción de disputar el repechaje, 'El Pibe' insistió en que no Colombia no se puede confiar.

“No hay que confiarse, la selección Colombia no puede confiarse. Y yo digo que hay que hacer 30 puntos, pienso que tenemos equipo para lograrlo, tenemos jugadores para hacer 30 puntos. Hay que ganar todos de local y sumar tres puntos de visitante, y listo”, indicó el histórico '10'.