"Tengo que ser sincero, no me gustó mucho el partido. Poner a (Rafael Santos) Borré en el costado y mandar a (Jhon) Arias al medio campo no cabe en un partido de estos tan importante. Yo creo que un partido de local sin centro delantero no cabe en la cabeza de nadie, poner a Arias en el medio donde no se encontró nunca, así no es fácil valorar objetivamente", dijo Jorge Luis Pinto en diálogo con El Alargue de Caracol Radio.

"Con el respeto debido por ellos, un partido se tiene que saber cerrar y cerrarlo es faltando 10 - 12 minutos la línea de cuatro asegura el 2-1. El médico Ochoa me decía: “profe, el partido cuando se va ganado hay que asegurarlo con los dientes” y hoy nos faltó eso. Se perdió el control y así nos empataron. Un equipo como Uruguay que no fue fácil, que jugó buen fútbol, manejó bien la pelota, por ratos nos atacó y eso nos complicó, el penal se dio al estar mal parados", agregó el experimentado entrenador, que ha sido campeón en Perú, Costa Rica, Venezuela y Colombia.

Pinto, además, fue categórico con ciertos jugadores, pero principalmente con Lorenzo, quien es el que dispuso del sistema táctico.



"Con el debido respeto, (Frank) Fabra no estaba para el partido, me parece a mí. Me parece que debió poner a (Déiver) Machado que venía haciendo las cosas bien, me da pena hablarlo así tan frontal pero el manejo del partido no me gustó. Era un 2-1 ante Uruguay que es un rival tan complejo. Un equipo que aspire a cosas grandes no puede recibir tanto ataque.

Después de tres jornadas de las Eliminatorias Sudamericanas, la selección Colombia acumula cinco puntos, que la ubican en la tercera posición, detrás de Argentina (9) y Brasil (7).

Uruguay, por su parte, suma cuatro puntos que la dejan en la cuarta casilla.