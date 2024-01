Video | Edwin Cardona reveló qué hubo detrás de la ofensa a un asiático en medio de un partido con la selección Colombia

De igual forma, Cardona confesó que todo fue muy espontáneo y que no esperaba que fuera a escalar de la forma que lo hizo, pues el video de la ofensa llegó a estar presente en los medios más importantes del mundo.

“Uno con la furia y el calentón... Con todo respeto lo digo, no fue ni racismo, ni esa intención. Fue un impulso”, mencionó en una transmisión de Twitch junto a ‘La Liendra’, un influencer colombiano.

El ahora volante de América de Cali, quien está lejos de su mejor versión, habló sobre lo sucedido, reconociendo que su actuación no fue la mejor y que todo empezó tras una discusión de los rivales con James Rodríguez en la que el '10' terminó en el suelo.

“Cuando se acabó el partido fue que vi la magnitud y dije ‘uy, yo que hice'. Yo no sabía hablar inglés, si les hablaba en español no me iban a entender”, apuntó.

Para finalizar, el colombiano reiteró que se sintió muy mal tras haber visto la interpretación de su gesto.