$!Video: ¿Niño o niña? La revelación que hicieron las jugadoras de la selección Colombia

Entre la multitud había dos hinchas que vivieron un momento muy especial, que quedará marcado para ellos de por vida: se trata de la pareja de bogotanos Javier Gamboa y Andrea Andrade, quienes llevan 4 años en Australia, a donde llegaron en busca de una mejor vida. Ellos aprovecharon el Mundial de Australia y Nueva Zelanda para acercarse a la selección y para ‘descubrir’ con las jugadoras nacionales el sexo de su segundo hijo que está en camino.

Antes del partido Andrea fue con su esposo a hacerse la ecografía, y al final de la misma recibieron un sobre sellado con el sexo del bebé. Sin embargo, esperaron hasta contactar a las jugadoras de la selección Colombia, para que fueran ellas las que les dijeran si era niño o niña su segunda criatura.

Lea también: Así se jugarán los cuartos de final del Mundial de Australia y Nueva Zelanda 2023

“Logré llamar la atención de las jugadoras de la selección a través de Instagram, les conté lo que pensábamos hacer. Luego de eso me contactó Sandra Sepúlveda, la portera suplente. En el partido contra Jamaica me hice detrás del banco de Colombia y cuando terminó con el triunfo 1-0, yo empecé a gritar hasta que Sandra me vio y me dijo que ya regresaba porque estaban en la celebración. Luego Sandra regresó y me pidió la bandera, reunió a las jugadoras y Linda Caicedo abrió el sobre, ahí nos dimos cuenta de que era niño”, dice emocionado Javier, quien ya tiene una hija de 20 meses de nombre Victoria, nacida en Australia.