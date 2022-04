¿Y los directivos de la Federación cuándo asumirán su responsabilidad en la eliminación de la Selección?

Los directivos de la Selección Colombia parecen ser ajenos al fracaso que significa no clasificar al Mundial de Qatar. No contestan llamadas, no responden mensajes, no dan comunicados y más bien prefieren estar viajando antes de tomar decisiones urgentes como es la de nombrar un nuevo técnico para la Selección.

¿O será que van a pasar otra vez más de 7 meses, como ocurrió tras la salida de José Pekerman, para nombrar al sucesor de Reinaldo Rueda? Mientras los dirigentes se dedican más a defenderse de las distintas acusaciones e investigaciones que tienen encima, el futuro del seleccionado es incierto.

Recordemos que la mayoría de ellos fueron sancionados por la Superintendencia de Industria y Comercio por la reventa de boletería de los partidos de la Selección Colombia, razón por la que tuvieron que pagar millonarias multas.

Además, desde octubre del año pasado, la Fiscalía General de la Nación, a través de su Unidad de Lavado de Activos, abrió una investigación sobre los bienes adquiridos por varios directivos, en una lista que encabeza Ramón Jesurún, actual presidente de la Federación Colombiana de Fútbol.

El fin de estas averiguaciones es revisar la documentación de viviendas, automóviles y otros bienes para determinar si fueron adquiridos con dineros de dudosa procedencia, y si hubo lavado de capitales.

Sin embargo, ellos parecen intocables y, como dice el exfutbolista Francisco “Pacho” Foronda, “yo nunca veo que los directivos salgan a renunciar cuando las cosas están mal, siempre es culpa de los demás”.

Tampoco cayó bien que dos semanas antes de los partidos frente a Bolivia y Venezuela se realizara la Asamblea en la que los 35 clubes ratificaron en los cargos a los mismos dirigentes (solo cambió un dignatario). En vez de esperar lo que sucedería con el proceso a Catar.

De esta situación, también ha sido crítico el excapitán de la Selección Colombia, Carlos “El Pibe” Valderrama, quien manifestó que más allá de que los directivos sean inocentes o no de lo que se les acusa, debieron dar un paso al costado después de que hubiera un manto de duda sobre ellos. “Tampoco los acompañan los resultados deportivos. Así que por lado y lado pierden y deberían salir para que haya un cambio que refresque a la Selección”.

El mismo James Rodríguez tiró una puya en sus redes sociales donde señala a la dirigencia. “Debemos planificar, unir fuerzas y trabajar mucho desde lo administrativo y lo deportivo para volver a mostrar al mundo la potencia y talento de nuestra tierra”, aseguró.

Desde 2015 para acá, cuando asumió Jesurún debido al escándalo de Fifa Gate que alejó a Luis Bedoya del cargo, han sido más los fracasos que los éxitos. El camino a Rusia 2018 fue complicado, las selecciones sub-20 y sub-17 fracasaron, no fueron protagonistas en los Olímpicos de Río 2016 y no se clasificó ni a Tokio 2020 ni a Catar 2022.

A ese déficit deportivo se suman los escándalos de Selección Colombia Femenina cuando las jugadoras denunciaron irregularidades, además de los vetos por hablar de los premios del Mundial celebrado en Canadá y las distintas demandas interpuestas.

Lo extraño también es que, cuando la mayoría de dirigentes del continente han estudiado algo relacionado con el deporte, Jesurún es administrador de empresas de la Universidad del Norte de Barranquilla y tiene un posgrado en Administración y Economía en Estados Unidos en la Universidad de Pittsburgh 2004. Mientras que Álvaro González, presidente de Difútbol, es solo tecnólogo deportivo, y con eso les basta.

En cambio, tienen la puerta cerrada hombres como el exfutbolista Iván Ramiro Córdoba, quien además de tener una larga experiencia en puestos administrativos de diferentes equipos de fútbol como el Inter o el Venezia de Italia, también posee un título en dirigencia deportiva y técnica de la Universidad de Florencia en Italia.

Así que si la Selección quiere cambiar su futuro deberá empezar por la cabeza