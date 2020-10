Los colombianos, que disputaban su final número 35 y la 20 en torneos ATP 250, sucumbieron ante sus rivales, que entraron más concentrados al juego y en dos sets corridos se quedaron con el título.

Pese a no ganar, el subtítulo en Cerdeña es el mejor resultado de los tenistas vallecaucanos tras la reanudación del circuito en agosto, pues no pudieron defender los títulos del US Open y el Masters de Roma ,en ambos llegaron hasta octavos de final.

Lea también: Cabal y Farah jugarán la final del ATP de Cerdeña

Además de caer en la primera ronda del Masters de Cincinnati, retirarse en el primer juego de Hamburgo y llegar hasta las semifinales de Roland Garros.

El subtítulo en Italia es el segundo que obtienen en 2020 tras haber llegado, en febrero, a la final del ATP 500 de Acapulco ,México, en la que cayeron ante el brasileño Marcelo Melo y el polaco Lukasz Kubot.

En Cerdeña, donde jugaban por primera vez, Cabal y Farah buscaban puntos para acceder al Torneo de Maestros. En la carrera a Londres los números uno del mundo ocupan el noveno lugar con 1.200 puntos. Al certamen clasifican las ocho mejores duplas de la temporada.