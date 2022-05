Camila Osorio terminó su aventura en Roland Garros

La colombiana, actual número 66 del ranquin mundial femenino de este deporte, cayó este viernes en la segunda ronda del torneo de dobles.

En compañía de la rumana rumana Irina Begu, perdieron ante las francesas Kistina Mladenovic y Caroline García por 6-0 y 6-4 en una hora y 9 minutos de partido.

Al igual que en sencillos, la tenista cucuteña Camila Osorio cayó en la segunda ronda de dobles femeninos.

Camila Osorio culminó este viernes su aventura en el Roland Garros luego de caer en la segunda ronda de dobles femenino.

Cabe recordar que Osorio quedó eliminada también en la segunda ronda en la modalidad de sencillos frente a la local Diane Parry (6-3 y 6-3). Antes, la criolla se impuso a Harmony Tan (6-4 y 6-3), a la vez francesa.

En charla con los organizadores del segundo Grand Slam de la temporada, la colombiano confesó que los abucheos del público en el duelo frente a Parry jugaron en su contra.

“Para ser honesta, me afectó, nunca me había pasado que me abuchearan pero, como todo, es aprender a vivir con ello”, dijo Osorio, quien ahora se alista para preparar su gira sobre césped pensando en Wimbledon, que iniciara el 27 de junio.

En sus planes tiene pensado competir en el WTA 250 de Nottingham, que comienza el 4 de junio.