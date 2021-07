La joven colombiana María Camila Osorio, que protagoniza una de las historias más bonitas del comienzo de Wimbledon, aseguró ayer que no puede creerse haber llegado ya a la tercera ronda del torneo al que llegó desde la previa, pero que piensa “seguir disfrutando cada segundo”.

“No puedo creer que esté aquí en tercera ronda, es una experiencia asombrosa para mí. Estoy disfrutando cada segundo, estoy tan feliz..”, resumió una Osorio exultante en una rueda de prensa tras haber batido a la rusa Ekaterina Alexandrova, cabeza de serie 32, por 7-5 y 6-2.

Pese a que la colombiana, de solo 19 años, comenzó el partido encajando un parcial de 0-4, nunca le perdió la cara al partido, ya que, como ella misma confesó, veía que estaba jugando bien.

Osorio, que se convirtió en la segunda colombiana en avanzar a la tercera ronda de Wimbledon después de 47 años, destacó que fue clave para su gran partido haber podido mantener la calma cuando se encontraba por debajo y haber conseguido alargar los peloteos para poder mover a su rival por la pista.

Y preguntada por su fuerte mentalidad para hacerse con la victoria, Osorio dio su secreto: “No tengo psicólogo, pero creo mucho en Dios. Leo mucho la Biblia y hay cosas muy sabias ahí. Como me dice siempre mi padre, uno prepara los caballos, pero Dios determina la victoria. Yo solo trato de jugar bola a bola, de luchar hasta el final. Sé que el partido no se acaba hasta que no le das la mano a la rival”.

En la siguiente ronda le espera mañana la segunda cabeza de serie, Aryna Sabalenka, contra quien consideró “un sueño poder jugar contra este tipo de jugadoras”.

También brilla

El santandereano Daniel Elahi Galán Riveros batió al argentino Federico Coria en el duelo latino de la jornada en la primera ronda del torneo de Wimbledon, al imponerse en cuatro sets (6-4, 4-6, 7-5, 7-5) en dos horas y 52 minutos.

Con una buena volea de revés, Galán cerró el partido para certificar la superioridad que demostró a lo largo del choque, en el que apenas dio opción a Coria de encontrar su mejor nivel, salvo por algunos instantes en el segundo set.

El de Bucaramanga supo imponer su juego en la red, con hasta 65 puntos ganados cuando subió a ella, lo que permitió controlar los golpes de fondo con los que Coria trataba de atacarle.

De esta forma, el 112 del mundo se deshizo del argentino para alcanzar su primera victoria en el cuadro final de Wimbledon. En la siguiente ronda le espera ya el italiano Lorenzo Sonego, cabeza de serie número 23, que se deshizo del portugués Pedro Sousa.

Además, Galán es el primer colombiano en ganar en cuadro principal de Wimbledon desde Santiago Giraldo en 2015.