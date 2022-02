Djokovic reaparece en Dubái tras polémica en Australia por ser antivacuna

El serbio Novak Djokovic vuelve a la competición en el torneo de Dubái donde inicia la nueva temporada después de no haber podido competir en el Abierto de Australia por no estar vacunado contra la covid 19 y, por tanto, no cumplir con los requisitos sanitarios del país del que fue expulsado.

Djokovic aseguró, en la rueda de prensa previa al inicio del torneo, que ya ha asimilado todo lo que sucedió en Melburne y que quiere centrarse en la competición, aunque aún recuerda con amargura lo vivido el pasado mes de enero.

“Hubo muchas emociones a mi vuelta de Australia. Necesitaba tiempo para pensar y descansar mentalmente. Acabé decepcionado. Me entristeció todo lo que pasó y como me tuve que marchar del país. Después, tenía muchas ganas de volver a jugar y competir”, dijo Djokovic que se sometió a una planificación de tres o cuatro semanas de preparación para afrontar la temporada.

“Me he preparado como he podido dada la situación vivida. Estoy más motivado por eso también. Con ganas de saltar a la pista y jugar lo mejor que pueda. Estoy muy feliz de volver a jugar”, subrayó.

El futuro de la temporada no tiene un plan concreto para Djokovic que participará en los torneos en función de las exigencias de cada país y si tiene la posibilidad de viajar a esos lugares sin necesidad de estar vacunado.

“Voy a tener que seguir la normativa. Siempre que me permitan jugar un torneo iré a ese lugar a disputarlo. No tengo la intención de jugar una temporada completa, de jugar todo. Tampoco era mi idea antes. Tenía el propósito de centrarme en los Grand Slams y en algunos Masters 1.000 pero ahora la situación es diferente. No puedo elegir y jugaré donde pueda”, asume el serbio que ya ha entrenado en Dubai, donde ha coincidido con algunos tenistas.

Novak Djokovic puede perder el número uno del mundo en favor del ruso Daniil Medvedev que disputa el torneo de Acapulco. Si el moscovita gana o hace el mismo papel que el serbio en Dubai, se alzará a la cima de la clasificación mundial. El balcánico lo tiene asumido.

“Sé que puede ocurrir y depende de lo que haga aquí aunque no estoy pendiente de todas las posibilidades. Lo único que tengo en mi cabeza es ganar cada partido que juego. Medvedev se merece ser número uno. Si lo hace esta semana seré el primero en felicitarle”, dijo Djokovic. El encuentro iniciará a las 11:30 a.m. (hora de Colombia).