¡Está de regreso! Rafael Nadal deslumbra después de casi un año sin competir.

"Solo ha sido un buen comienzo. Es verdad que después de tanto tiempo, después de un año, he jugado muy bien y sobre todo con todo lo que ha pasado y las circunstancias en las que he llegado hasta aquí", recordó el ganador de veintidós Grand Slam, que reconoció haber sentido sensaciones "muy positivas".

"He tenido un buen día. He jugado muy sólido, casi sin cometer errores. No he tomado malas decisiones", dijo.

Nadal no se marca objetivos a corto plazo. Solo competir. "Si vuelvo a ser competitivo, genial. Será una sorpresa también. Ese es mi único objetivo, ser en un par de meses competitivo. Hay que ir día a día", indicó Nadal. "Esto solo ha sido un partido".