Lo que dijo Rafael Nadal acerca de regresar al número uno del ránking mundial

El español Rafael Nadal, ganador de 21 títulos en torneos de Grand Slam, aseguró este martes que regresar al número uno del ránking de la ATP no le interesa y ni siquiera piensa en eso.

"Esa época pasó, definitivamente. Los problemas físicos me privaron de terminar algunos años en el número uno; no voy a perseguir ese objetivo, sería un error"; dijo en una rueda de prensa luego de debutar en Abierto Mexicano de Tenis con un triunfo en 1h 16 minutos sobre el estadounidense Denis Kudla.

Nadal se impuso por 6-3, 6-2 con un 96 por ciento de puntos ganados con el primer servicio y sacó provecho de los errores no forzados de Kudla para acceder a octavos de finales, fase en la que enfrentará este miércoles al estadounidense Stefan Kozlov, quien eliminó al búlgaro Grigor Dimitrov.

"Nunca me he considerado favorito; en mi carrera respeté siempre a cada rival; jugará mañana contra Kozlov y mi objetivo es ese, a partir de ahí, iré día a día", señaló.

Kudla entró al torneo en sustitución del Reilly Opelka, quien pasa por un gran momento de forma, Kozlov llegó por estadounidense Maxime Cressy, de buen rendimiento en el Abierto de Australia y el italiano Matteo Berrettini, posible contrario de Nadal en cuartos de final, se retiró este martes ante el estadounidense Tommy Paul.

Sobre ese tema, Nadal se negó ser un favorecido de la buena suerte porque nunca se sabe qué rival será más complicado de vencer y dejó entrever que está concentrado en su tenis, más que en los oponentes.

El ATP 500 de Acapulco ha sido ganado por Nadal en el 2005, 2013 y 2020; de conquistarlo este año alcanzará a su compatriota David Ferrer y al austríaco Thomas Muster como los máximos ganadores de títulos, con cuatro cada uno.

Ante los medios, Nadal se mostró despreocupado por los números y dio por hecho que en este momento de su carrera, no hay presión por el futuro.

"A esas alturas no hay presión. Tengo casi 36 años. No hay nada externo que me provoque más presión que mi auto exigencia", concluyó.