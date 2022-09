Los puestos que ascendería Galán en el ranking ATP luego del US Open

Galán perdió por 6-4, 5-7, 6-4 y 6-4 ante Davidovich tras una batalla de tres horas y quince minutos en la que desperdició una ventaja de 4-1 en el cuarto parcial.

El bumangués solo concedió dos bolas de rotura para abrir el partido, pero las pagó entregando su saque en el primer juego, algo que acabó costándole el parcial.

Davidovich disputó una primera manga de alto nivel, sólida y con pocos errores, e hizo bueno ese ‘break’ para tomar ventaja 6-4. La inercia del encuentro estaba a su favor y Davidovich ya no conseguía tener solidez en sus golpes. Hasta cometió 21 errores no forzados en ese parcial. Galán no consiguió sacar provecho del momento delicado de su rival. Entregó dos veces el servicio en sus primeros tres turnos al saque y Davidovich se quedó con el tercer set, lo que le devolvió confianza.

A pesar de la derrota, Galán mostró, según expertos, el mejor tenis de su carrera en esta competencia.

Se dejó ver confiado con su juego y cómodo en las canchas duras. Logró vencer al número cinco del escalafón mundial en su camino dentro de esta versión de la competencia y además, marcó un hito después de 27 años al ser el primer colombiano capaz de alcanzar la tercera ronda del Abierto de Estados Unidos desde que lo lograra Mauricio Hadad en 1995.

El nacido en Bucaramanga, de 26 años, actualmente ocupa el puesto 94 en el ranking ATP.

Sin embargo, después de su gran actuación subirá aproximadamente 15 lugares en la siguiente actualización que se dará cuando finalice el US Open.

Daniel Galán podría quedar entre los mejores 80 del planeta (entre el 75 y 79).