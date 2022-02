María Camila Osorio ya es la 45 del mundo

“Estoy muy feliz de poder volver a un torneo, estaba alejada por una molestia en el abdomen y por eso, después de Australia, tuve que parar unas semanas, pero es algo ya superado”, mencionó la cucuteña, que subió al puesto 45 del ranquin mundial de tenis femenino, su mejor posición como profesional.

Este ascenso le permitió convertise en la cuarta colombiana con mejor registro en la historia de la WTA.

Antes lo hicieron Isabel Fernández, quien llegó a ser 43 del mundo en 1975; Fabiola Zuluaga, casilla 16 en febrero de 2005 y Catalina Castaño, 35 de esta clasificación en julio de 2006.

Camila manifestó que tiene la ilusión de hacer las cosas bien en Guadalajara, donde se medirá a la búlgara Viktoriya Tomova, número 116 del escalafón mundial.

“No quiero pensar en el ranquin sino en jugar, competir, sin pensar qué ranquin tiene la rival o cuál tengo yo, hay que jugar partido a partido, paso a paso”, comentó desde territorio mexicano.

Osorio añadió que sueña con ganar no solo partidos, sino títulos. Quiere ir tranquila, superando escollos cada día. “Me siento bien, espero que la molestia en el abdomen no me afecte en la gira porque quiero aprovechar al máximo esta oportunidad que tengo de jugar ahora directamente en el cuadro principal”.

Al cierre de esta edición no se había definido el horario del partido de la cucuteña en sencillos. En dobles, haciendo pareja con la húngara Panna Udvardy, este lunes perdió 6-2, 5-7 y 5-10 ante Nao Hibino y Paula Kania-Chodun.