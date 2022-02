Nicolás Mejía comenzará este sábado su participación en el ATP 500 de Acapulco

“Es un torneo del cual únicamente he escuchado buenos comentarios y lo he podido vivir en estos días. Hace un par de semanas le envíe un correo a la organización solicitándoles una carta de invitación y me la concedieron rápido; estoy muy contento por hacer parte de esta competencia”, fueron las palabras de Nicolás desde el balneario azteca.

México es el país que le ha brindado al deportista de 22 años la posibilidad de incursionar en torneos de estas características, pues el año pasado también recibió carta de invitación para el cuadro clasificatorio del ATP 250 Los Cabos, el cual superó.

"En Colombia no contamos con esta clase de eventos, por tal razón es más difícil para nosotros incursionar en el Circuito ATP; afortunadamente he contado con el respaldo de Raúl Zurutuza, director del torneo, quien ha confiado en mí y me ha brindado la posibilidad de tener nuevamente esta experiencia”, dijo Nicolás Mejía.

Finalmente, el joven tenista colombiano realizó un balance de sus primeros compromisos profesionales en el presente año: “Han sido semanas de aprendizaje, el año es bastante largo y los resultados llegarán. Estoy feliz con mi juego, me siento bien física y mentalmente”.

Este viernes en horas de la noche, Mejía conocerá el camino a seguir en el cuadro clasificatorio del ATP 500 Acapulco, donde podría enfrentar a tenistas de la talla de Jordan Thompson, Kevin Anderson, Steve Johnson, entre otros.

Además del nacido en Bogotá, pero formado tenísticamente en Santiago de Cali, Colombia tendrá en escena a Juan Sebastián Cabal y Robert Farah, quienes jugaron en el desarrollo de la presente semana el ATP 500 Río de Janeiro.