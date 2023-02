¿Por qué siguen cerradas las canchas de tenis del Parque de los Niños?

Algunos dirigentes de clubes deportivos y usuarios particulares han señalado que desde hace dos meses aproximadamente el ingreso al público en las canchas de tenis del Parque de los Niños no ha sido permitido y aunque han intentado conocer los motivos, no les han dado respuesta.

Lo curioso del caso es que personas del sector afirman haber visto entrar a las zonas de juego a distintas personas relacionadas con la Alcaldía de Bucaramanga.

“En mi grupo somos un total de 30 personas que tomábamos clases de tenis de lunes a viernes. Desde finales de año nos dijeron que la cancha iba a estar cerrada desde el 20 de diciembre hasta nuevo aviso, el mes pasado volvimos a ir y nos dijeron que estaban esperando al Inderbu que porque las personas encargadas del convenio no estaban contratadas”, mencionó Francisco Gómez, un usuario del escenario.

De igual forma, el deportista aficionado afirmó que han intentado comunicarse con el instituto encargado por medio de llamadas y correos, pero que no han recibido respuesta alguna.

“No tenemos respuesta, no hay luz verde, por medio de la página que se hace el proceso normalmente y ni siquiera aparece el nombre del escenario, lo que más preocupa es que se dice que hay gente que entra y hace uso de las canchas pero que al parecer son favores personales”, concluyó.

Otros afectados como algunos directores y entrenadores de clubes deportivos también han expresado su preocupación, sobre todo, teniendo en cuenta el deterioro de las instalaciones.

“Los escenarios siempre cierran a final de año, lo máximo que han tomado es hasta comienzos de febrero, nunca tan tarde como está sucediendo. El motivo es que es por tema de contratación, no hay personal de mantenimiento”, declaró un entrenador quien prefiere que su nombre no sea revelado.

“No es justo que los programas sociales no se están desarrollando por falta de organización, hemos solicitado por medio de correos electrónicos, pero no nos han respondido, tampoco informado, no se sabe nada”, sentenció el estratega.

Inderbu responde

Desde Vanguardia nos contactamos con Eliana León, directora del Instituto de la Juventud, el Deporte y la Recreación de Bucaramanga (Inderbu), quien negó todo lo mencionado anteriormente y, además, agregó que el escenario sí está funcionando.

“Todo es falso, el escenario del Parque de los Niños está abierto, la única excepción es la cancha número dos, ya que estamos esperando a que llegue un polvillo que necesita para que el terreno sea lo más firme posible. La semana pasada hablamos con los medios de comunicación y les dimos el número de contacto por donde la gente puede hacer la reserva”, concluyó León.

De igual forma, después de las declaraciones dadas por la directora, fuentes cercanas a esta casa editorial intentaron hacer la reserva por el canal pertinente, acción que sí fue posible.

Para las personas interesadas en separar el terreno de juego, pueden hacerlo a través de la línea 3212204062, que fue designada como canal provisional para este asunto.