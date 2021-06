Roger Federer no jugará su partido de octavos ante Berrettini

"Es importante que escuche a mi cuerpo y no vaya demasiado deprisa en el retorno a la competición. Estoy feliz de mis tres triunfos. No hay nada mejor que el sentimiento de retorno a las pistas", aseguró el suizo en un comunicado difundido por la organización.

Federer se retiró del Roland Garros tras haber pasado a octavos en un partido de 3 horas y media contra el alemán Dominik Koepfer.

"Tengo que decidir si continúo o no. Me pregunto si no es demasiado arriesgado gastar (la rodilla) o si es el momento de descansar", señaló el helvético tras imponerse 7-6(5), 6-7(3), 7-6(4) y 7-5, en 3 horas y 35 minutos en un duelo que acabó a altas horas de la noche.Federer, que jugó su sexto partido de la temporada tras haberse sometido a dos operaciones de rodilla en 2020, se dio 24 horas para tomar una decisión sobre si afrontará los octavos, donde le espera el italiano Fabio Berrettini, noveno cabeza de serie.