Serena Williams: "No sé qué voy a hacer en el futuro"

"No puedo responder a esa pregunta", dijo Serena cuando fue preguntada sobre si este ha podido ser su último Wimbledon. "No sé qué voy a hacer. Vivo en el día a día. Juego día a día", añadió.

La estadounidense, ganadora siete veces en el All England Club, cayó en el 'super tie break' del tercer set ante la francesa Harmony Tan, en su primer encuentro individual en un año.

"Definitivamente ha sido mejor que el año pasado", bromeó Serena, después de que en 2021 se lesionara en la pierna tras disputar solo seis juegos en primera ronda.

Sobre si estaría contenta si este es su último recuerdo en Wimbledon, Serena fue clara: "Obviamente no, definitivamente no. Pero di todo lo que podía. Te apetece volver a entrenar, porque has estado muy cerca. Te da la sensación de que puedes conseguirlo si quieres (ganar partidos)", agregó.

Serena volvió con derrota

La estadounidense Serena Williams no pudo acompañar su vuelta al circuito con una victoria y cayó en la primera ronda de Wimbledon contra la francesa Harmony Tan por 7-5, 1-6 y 7-6 (7).

Serena no gana un partido individual desde la tercera ronda de Roland Garros el año pasado y no jugaba un encuentro desde la primera ronda de Wimbledon en 2021, cuando se lesionó en la pierna en un resbalón en la pista central.

La estadounidense anunció su vuelta a las pistas hace dos semanas y se preparó para este Wimbledon con dos victorias en dobles en Eastbourne junto a la tunecina Ons Jabeur. El plan funcionó para ponerla en forma y a tono para la competición, pero no para ganar, ya que tras tres horas y cuarto de partido cedió ante Tan, que logró la mayor victoria de su carrera.

La francesa, ante la pista central, no se achicó y jugó un gran primer set en el que remontó un 4-2 adverso para llevárselo por 7-5. Reaccionó Serena, que no dio opción en el segundo parcial, y el encuentro se encaminó a un tercer parcial en el que la ganadora de 23 Grand Slams golpeó primero.

La ventaja que cogió de 3-1 parecía definitiva, pero Tan ganó tres juegos seguidos y se colocó 3-4 y 30-30 con el servicio de la americana. Llegaron los nervios a la pista, que no quería ver a la siete veces campeones fuera, y ahí resurgió una de las mejores de la historia, por no decir la mejor.

Desde el 30-30, Serena, con una dejada maravillosa incluida, remó hasta colocarse con saque para cerrar la victoria, pero no hubo manera. Tan se agarró a la pista, empató de nuevo, gozó de la primera pelota de partido con el 5-6 y finalmente tuvo que jugarse el triunfo en el 'super tie break'.

Ahí, Serena avanzó un 4-0 que parecía definitivo, pero la gala se llevó cinco puntos consecutivos y enlazó un parcial de 3-10 que le dio el triunfo. El Grand Slam número 24 de la estadounidense tendrá que seguir esperando.

La francesa se enfrentará en la siguiente ronda a la española Sara Sorribes, que le venció este año en Monterrey.