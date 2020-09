Tras el primer contacto con la alta montaña en el Tour de Francia del que salió ganador el esloveno Primoz Roglic (Jumbo - Visma) y en el que los ciclistas colombianos se hicieron notar, “aún no hay nada definido”, según Abelardo Rondón Vásquez, exciclista santandereano, que en su momento fue considerado el mejor gregario del mundo.

Para el nacido en Zapatoca, “el Tour de Francia apenas empieza y se ve que Roglic tiene un poquito más que los demás, pero la etapa de hoy (ayer) no era tan exigente, no se aclaró nada, y prueba de ello es que los primeros 30 corredores llegaron en un lapso de un minuto”.

Y agregó Rondón Vásquez que: “el resultado final del Tour de Francia es muy incierto, pues no hay un equipo como los que tuvo (Christopher) Froome, que impongan orden y su autoridad. El Jumbo - Visma se ha mostrado, pero no es la ‘máquina’ que se pensó que iba a ser, tras lo que mostraron en el Dauphiné. Y en este momento la diferencia entre Jumbo e Ineos, no es mucho, y ninguno ha demostrado ser el superequipo”.

Los ‘escarabajos’

En cuanto a los ciclistas colombianos, tras el primer contacto con la alta montaña, Abelardo Rondón se mostró feliz por lo mostrado por Nairo Quintana y un poco preocupado por Egan Bernal.

“No he notado bien a Egan, lo he visto cerrando el grupo y no veo una línea de carrera clara de su equipo. Será que no se siente bien o no se siente seguro, y deberá mejorar mucho si quiere repetir el título de ganó el año pasado”, apuntó Rondón

Y en cuanto Quintana, el de Zapatoca se mostró gratamente sorprendido, y al respecto señaló “me agrada mucho ver a Nairo como está, a pesar del equipo que tiene, y estoy seguro que él será capaz de aprovechar el enfrentamiento entre Ineos y Jumbo para beneficiarse y sacar buenos dividendos”.

Sobre Miguel Ángel López, el de Zapatoca anotó que “me preocupa que Miguel Ángel siempre se las arregla para complicarse, en la etapa del domingo se cayó, y es algo que le pasa frecuentemente, y es por propio descuido de él, y ayer, en el momento definitivo tuvo un problema mecánico, y es algo que le pasa siempre en los momentos claves de las carreras, pero a pesar de eso, se le ve bien y tiene un gran equipo que lo respalda, y ojalá pueda hacer una buena carrera”.

Y sobre Esteban Chaves y Rigoberto Urán, se limitó a decir que... “se les ve esperando su momento”.