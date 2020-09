“El tema del viento en las carreras es complicado”, Federico Muñoz

En el ciclismo, como en el deporte en general y en la vida misma, todo cuenta.

Y ayer, en la etapa siete del Tour de Francia, quedó en evidencia, pues se venía hablando de la falta de espectáculo en la edición 107 de la ronda gala.

La presencia del viento, así como las estrategias de los equipos, resultaron determinantes en una fracción en la que se presumía una llegada masiva y lucimiento de los velocistas, pero que resultó convertida en una etapa ‘loca’, en la que hubo ganadores y perdedores.

“El tema del viento en las carreras es complicado”, señaló Federico Muñoz Fernández, exciclista santandereano que corrió ocho Grandes Vueltas y que vivió en ‘carne’ propia esta situación en su época en Europa.

“Eso en televisión se ve muy bonito, pero estar ahí es muy complicado, porque hay que saberse ubicar, y no puede uno ceder ni un metro, porque se descuelga y no vuelve a conectar”, recalcó el expedalista nacido en San Andrés.

Para Muñoz, los colombianos se defendieron bien y por eso llegaron adelante. “Cuando hay viento de costado y se tienen que armar los abanicos, uno tiene que estar muy atento, porque si no, se queda y no conecta después. Vi muy bien ubicados a Egan (Bernal), Nairo (Quintana), Miguel Ángel (López), Rigoberto (Urán) y Sergio (Higuita), sus compañeros los supieron llevar y acomodar en el grupo, porque en un abanico no van más de 40 corredores, mientras que Esteban (Chaves), no estuvo atento, y se quedó con (Mikel) Landa y (Tadej) Pogacar y terminaron perdiendo más de un minuto, que van a pesar mucho para lo que queda del Tour”.

Con Alaphilippe

En cuanto a la etapa de hoy, una fracción de 141 kilómetros por los pirineos, con tres premios de montaña, dos de primera categoría y uno de fuera de categoría, Federico Muñoz fue claro, “después de lo ayer, seguro habrá movimientos y será una etapa complicada, porque Ineos y Jumbo van a querer controlar o poner el ritmo, especialmente en los premios de montaña que son bastante exigentes”.

Y recalcó que: “más que en las subidas, hay que estar muy atentos a la última bajada, ahí se puede hacer daño y para mí, la rueda y el hombre a seguir es (Julian) Alaphilippe, ya lo hizo una vez, y seguro lo volverá a intentar”.

Pero no deja de lado a los ‘escarabajos’, de los que atinó a decir: “lo están haciendo muy bien y seguro estarán en la jugada”.