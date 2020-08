El Tour en medio del COVID-19: una carrera llena de retos y novedades

Si hace cuatro meses alguien me hubiera preguntado sobre la posibilidad de que se realizara el Tour de Francia, mi respuesta habría sido un no rotundo. La pandemia del Coronavirus se encontraba en su peor momento en Europa con más de la mitad de países del viejo continente en cuarentena y un gran número de eventos deportivos cancelados como la Eurocopa y Wimbledon, entre otros. Sin embargo, contra todo pronóstico, el virus no pudo conseguir lo que solo la primera y segunda guerra mundial lograron: la interrupción de la carrera más importante del ciclismo mundial.

El Tour de Francia 2020 comienza hoy y desde ya esta edición se perfila como la carrera más particular de la historia no únicamente por su recorrido especial, sino también por la reglamentación que tendrá como consecuencia de la pandemia. Uso obligatorio de mascarillas, 60 puntos de distribución de gel alcohólico y reducción de la caravana en cada etapa son algunas de las medidas generales que han planteado los organizadores de la justa para prevenir los contagios.

En relación a los equipos, si dos ciclistas o miembros del personal dan positivo o muestran fuertes síntomas, el equipo en su totalidad será eliminado del tour de Francia. Como si fuera poco, cualquier persona cercana al tour que haya estado en contacto con algún ciclista o miembro de equipo que dé positivo podrá ser retirado o sometido a una cuarentena de 14 días. Desde ya los organizadores implantan medidas radicales y visualizan al rastreo de contactos como una herramienta clave para combatir la pandemia en la competición.

Ahora bien, la otra cara de la moneda no la protagonizan los equipos y ciclistas, sino los medios de comunicación que este año tendrán un rol muy diferente. Vanguardia, como único periódico colombiano acreditado oficialmente para cubrir el Tour de Francia, tuvo acceso a las diferentes medidas a implementar para la seguridad de corredores y periodistas. Por primera vez en muchos años, los parkings de los equipos ciclistas en la zona de salida y de llegada no serán accesibles para ningún medio.

Asimismo, los portadores de camisetas distintivas y los vencedores de etapa serán entrevistados por un equipo de señal internacional, entrevistas que estarán a la disposición de los medios acreditados. Solo existirán dos zonas mixtas al inicio y al final de la carrera donde puede haber interacción y los medios serán divididos en ‘boxes’ donde solo una persona podrá estar presente. El tú a tú entre prensa y protagonista será bastante reducido y la tecnología será la mano derecha para informar sobre la carrera más importante del año.

Si algo podemos decir de todo esto es que no es el tour soñado ni para los ciclistas, ni para la prensa. Mucho menos para los aficionados los cuales solo podrán ser 5000 en las diferentes etapas y quienes tendrán prohibida cualquier interacción con los ciclistas como ‘selfies’ y autógrafos. Todo indica que la nueva normalidad es un hecho que también ha afectado al ámbito deportivo, el cual sigue en la lucha por adaptarse y volver a salir en primera plana.