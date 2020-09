El momento donde se define el Tour de Francia ha llegado. El danés Soren Andersen ganó la etapa llana del viernes y los corredores ya tienen en sus frentes el recorrido de 36 kilómetros entre Lure y La Planche des Belles Filles donde la contrarreloj revelará el podio que celebrará en los Campos Elíseos. Un milagro tendrá que ocurrir para que Primoz Roglic no se lleve el maillot amarillo, pero la pregunta es ¿Logrará ‘Superman’ arrebatarle el segundo a Pogacar? ¿Conservará el podio? Pronto lo sabremos.

La décimo novena etapa era una oportunidad para que los velocistas volvieran a lucirse después de una semana donde la montaña no les dio respiro. Fue así como el danés Soren Andersen, quien ya había ganado en esta edición, aprovechó el final para escaparse en solitario y cruzar la línea con casi un minuto de ventaja del resto de sprinters. El grupo de favoritos permaneció en el pelotón y como era de esperarse dejaron todo para la contrarreloj.

Este año la tan anhelada prueba tendrá una particularidad: un pico de primera categoría con casi seis kilómetros de subida al 8.5% de inclinación en el tramo final. Algo que como dice ‘Superman’ López hará que la contrarreloj sea de pura pierna. El sábado no bastará con ser veloz, habrá que tener resistencia para poder escalar en el menor tiempo posible. Un gran atractivo para terminar ‘La Grande Boucle’ de la mejor forma.

Puede que la especialidad de López no sea la contrarreloj, pero una cronoescalada claramente le favorece y le brinda una oportunidad para brillar. Si me preguntaran las posibilidades de que se le escape el podio del Tour, diría que son muy pocas: el boyacense ha demostrado estar en condiciones para no perder más de un minuto y medio frente a Richie Porte que es quien ocupa el cuarto lugar. Pero en el ciclismo y en el deporte todo puede pasar y no hay que cantar victoria antes de tiempo. La única certeza es que el 19 de septiembre es la hora de la verdad: una última oportunidad de darlo todo antes de cruzar la línea de meta.