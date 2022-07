Nairo fue sancionado tras la etapa 18 del Tour, ¿por qué?

Nairo Quintana, corredor del Arkéa, es el mejor colombiano en el Tour de Francia, se ubica en la quinta casilla de la clasificación general.

El ciclista colombiano Nairo Quintana luchó en solitario en la etapa 18 del Tour de Francia par defender su cuarto lugar en la clasificación general, pero las fuerzas se le acabaron y terminó perdiendo algunos segundos.

Además, el corredor protagonizó una acción en la que fue sancionado con 10 segundos en la clasificación general.

El episodio se dio a falta de 37 kilómetros para el final, Nairo se agarra de una de las motos que transporta a los camarógrafos oficiales del certamen. Algunos argumentan que trató de agarrar una botella de hidratación, pero fue sancionado.

Al final de la etapa, el colombiano se mostró exhausto por el esfuerzo que realizó en la jornada y habló sobre el que califica un positivo balance en el Tour de Francia con un equipo luchador.

“He dato lo que tengo, no fueron las mejores sensaciones en la dura etapa, me sentí un poco mal con el tema de la respiración, no es una excusa, pero es lo que pasó”, comentó Nairo.

El colombiano mencionó también que está satisfecho porque ha trabajado hasta el final por obtener un buen lugar en la general. “Hemos hecho un gran Tour y a veces llega el día en el que se pasa factura del gran desgaste que se ha hecho, así pasó hoy, luché hasta donde las fuerzas me dieron”.

Finalmente, Nairo afirmó que está “contento porque siempre me he entregado al máximo, seguimos en buena posición y ahora es pensar en hacer una gran crono (sábado) y seguir luchando para estar en los mejores lugares”.

El boyacense bajó una casilla, ahora es quinto en la general y tendrá que hacer una gran contrarreloj este sábado para mantenerse entre los diez primeros del Tour.