Nairo Quintana habla de su situación legal en Francia

Mediante un comunicado de prensa, Nairo Alexander Quintana Rojas, dio a conocer su versión sobre el allanamiento realizado en su habitación de hotel el miércoles de la semana pasada y que generó una investigación por parte de la Fiscalía francesa, entidad ante la cual ha rendido declaración en dos oportunidades.

Lea también: Policía francesa registró habitación de Nairo durante el Tour de Francia

En la misiva firmada por Quintana Rojas, el pedalista, campeón del Giro de Italia 2014 y de la Vuelta a España 2016, y tres veces podio del Tour de Francia en 2013, 2015 y 2016, señaló: “Yo, Nairo Quintana, he sido un corredor limpio durante toda mi vida deportiva y tengo un pasaporte biológico impecable. Quiero aclarar a la opinión pública, a mis fanáticos y los seguidores del ciclismo que nunca en toda mi carrera-junior, sub-23 y profesional-he utilizado sustancias ilegales que mejoren mi rendimiento deportivo y que traicionen los principios del deporte”.

De acuerdo a lo expresado en el boletín, Nairo Quintana anotó que: “En relación con los últimos hechos quiero aclarar lo siguiente: La gendarmería francesa realizó un operativo en el hotel en el que mi equipo se encontraba hospedado el miércoles 16 de septiembre en Méribel, luego de terminada la etapa del Tour de Francia. Ese día las autoridades ingresaron a mi habitación e incautaron suplementos vitamínicos perfectamente legales, aunque quizá no familiares para las autoridades francesas”.

Y añadió que: “Esta es la principal razón por la que se necesita tiempo para que se aclare bien todo lo sucedido. Para que no haya ninguna duda, quiero confirmar que nunca se encontraron sustancias dopantes. También deseo aclarar un malentendido: durante el reciente Tour o durante cualquier otra carrera previa, jamás he consultado auxiliares o personal extraño al equipo. No tengo y nunca he tenido nada que esconder.

Lea también: El médico y el fisioterapeuta de Quintana, bajo arresto por segundo día

Sobre sus indagatorias ante las autoridades francesas, el ciclista colombiano apuntó: “por citación de las autoridades francesas, y voluntariamente, comparecí ante la fiscalía y contesté todas y cada una de sus preguntas con claridad y con la conciencia tranquila. En ese sentido, es necesario recalcar que no he sido objeto de alguna acusación por parte de las autoridades. Por mi parte, estoy y estaré presto a esclarecer cualquier duda de la fiscalía, tal y como ya hice el lunes y el día de hoy”.