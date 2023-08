Víctor Raúl Castillo: Comprometido, colaborador y con un gran corazón

Todo un caballero es Víctor Raúl Castillo Mantilla, un líder de la salud destacado en Colombia que ha ocupado importantes cargos en diferentes organizaciones. En 1991 fue nombrado como presidente de la Fundación Cardiovascular de Colombia, FCV, y a partir de 2016 preside el Hospital Internacional de Colombia, HIC, que conforman un complejo de salud destacado en Latinoamérica.

Con una disposición admirable para servir, escuchar, contestar y atender las dudas de su equipo, el médico Víctor Raúl demuestra su compromiso con el aprendizaje conjunto. Oriundo de Cundinamarca, pero con alma y un corazón gigante santandereano, su identificación con la región se hace evidente en su dedicación incansable a la comunidad.

Al consultar a su equipo de trabajo, todos concuerdan en que es una persona visionaria, capaz de ir más allá de las posibilidades presentes. Su visión estratégica le permite comprender a la perfección que el futuro de las empresas radica en las alianzas y la innovación, lo cual lo convierte en un líder inspirador.

Para él, “las alianzas son una herramienta fundamental para el crecimiento en el sector empresarial”. Enfatiza, que si se busca hacer una alianza sobre una nueva tecnología en salud “se deben buscar expertos líderes en el campo para acercarse y buscar aliarse con ellos y así generar desarrollo”.

Bajo su liderazgo, la FCV ha implementado estrategias y acciones que han transformado la atención médica y han mejorado la calidad de vida de miles de personas. “Para que una empresa sea vanguardista en su sector debería generar continuamente alianzas”, explica. Si las personas y empresas se aíslan y creen saberlo todo, “nunca van a crecer o lo harán a un ritmo muy lento”, dice.

Su papel en la creación de instituciones como el Instituto de Medicina Ambulatoria y Preventiva y el Hospital Virtual, que brinda servicios de salud extramurales, con el objetivo de llevar la medicina a cualquier rincón de Colombia, refleja su compromiso con la atención integral y el acceso a la salud en todos los niveles de complejidad.

Así mismo, asegura que la filosofía de las empresas que dirige “es tener como referente al mejor en el mundo o en la ciudad, trabajando en equipo y buscando colaboración”. En este sentido y bajo su liderazgo, la FCV ha obtenido reconocimientos y acreditaciones nacionales e internacionales, posicionándose como uno de los mejores centros hospitalarios de Latinoamérica.

Con firme convicción él asegura que “si no se busca la excelencia de manera constante, nunca se logrará. Las empresas que no ven la innovación, el conocimiento y las alianzas como el futuro, no podrán defenderse y desaparecerán”.

Por: Marwin Tavera V.