¿Cómo suplir el hueco pensional que atraviesa el país y que alcanza los $44 billones anuales?

En el régimen público de pensiones, el dinero aportado por las personas que trabajan y cotizan es el que se le entrega a quienes ya están pensionados.

Esas mesadas suman $64,5 billones de pesos al año, pero con lo que cotizan los actuales cotizantes sólo se recogen $17,7 billones. Esto deja un déficit anual cercano a los $44,1 billones de pesos, conocido como el hueco pensional, equivalente al 4% del producto interno bruto anual del país y a lo que se recoge con el IVA en un año.

“El Estado debe tomar recursos de otros rubros para poder cumplir con este compromiso mensual, aumentando así el déficit fiscal colombiano, afectando seriamente las finanzas del Estado”, explicó Manuel Colmenares, director general Sodexo.

Colombia es el país de Latinoamérica que más trabajadores independientes tiene proporcionalmente (49% de su población). Pero el problema es que, desafortunadamente, en Colombia también hay una elevada tasa de informalidad, en la que cotizar no está en los planes de muchos de esos independientes. De acuerdo con Asofondos, de 7 millones de personas adscritas al sistema público de pensiones, solo 2,6 millones cotizan.

El sector privado no se salva

Si bien en el régimen privado de pensión los recursos no vienen de lo que cotizan otras personas más jóvenes, si no de los propios aportes que se realizaron por años, la informalidad también hace que no todos completen las semanas necesarias ni acumulen la suma ideal para un retiro digno.

De los 16 millones de personas adscritas al sistema privado de pensión, solo el 6,2% cotizan. Adicionalmente, hay fallas e inconvenientes comunes como: planillas falsas o mal diligenciadas y cotizaciones por menor valor del que debería ser.

Además, hay mucho desconocimiento tanto de las empresas y personas que prestan sus servicios, pues no saben: cuándo deben aportar (por arriba de 1 salario mínimo es obligatorio), los requisitos para poder deducir fiscalmente, la formalidad y detalles de cómo calcular los aportes, como realizar el trámite y, sobre todo, cómo automatizar el proceso y disminuir la manualidad.

Todo esto hace que, al final del camino, las personas alcancen en promedio sólo 500 semanas (poco menos de la mitad de las que se necesitan), por lo que no logran pensionarse y reciban como devolución de sus ahorros una suma que no garantizará su calidad de vida.

Y entonces ¿Qué hacer?

Si bien este es un problema de múltiples causas, aumentar la base de personas que cotizan es clave: “Es inminente que en Colombia exista una ley que les dé a las organizaciones la responsabilidad y la facultad de liquidar, retener y pagar directamente las cotizaciones al sistema la seguridad social de sus trabajadores independientes y que ayude a formalizar a quienes pertenecen a este grupo. De esa forma, se aumentaría el recaudo de recursos, el trabajador garantizaría su calidad de vida a futuro y las organizaciones se protegerían ante errores, fraudes, riesgos y multas ante la Ugpp y la Dian”, agregó Colmenares.

Para tal fin, la tecnología que ofrece opciones seguras, eficientes, 100% digitales y automatizadas para gestionar este proceso, blindando y aliviando tanto al trabajador independiente como a la empresa serán fundamentales para dicho aumento de la base de cotizantes de pensiones.