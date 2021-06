María Elsa Quecho Reyes tiene el arte en sus manos. Así lo demuestra en cada una de las cosas que elabora con precisión y detalle, dejando felices a todas las personas que compran sus productos. “Soy profesional de la salud, pero en mis ratos libres elaboraba artesanías mixtas personalizadas, como hobby, y fui perfeccionando con talleres en vacaciones y fui adquiriendo un gusto por cada imagen elaborada. Mis primeras artesanías fueron aretes, pendientes, manillas, souvenirs para mi familia y para ocasiones de festejos o detalles para regalar a mis compañeras de trabajo. Poco a poco mis proyectos fueron aceptados y reconocidos. Varios de mis compañeros de trabajo comenzaron a solicitarme que les elaborara diseños personalizados típicos de nuestra región para enviarlos a las familias que se encontraban en otros países, como para sentir más de cerca a su tierra natal”.

Cuando María Elsa se pensionó, hace cinco años, se dedicó por completo a su arte. “Creé mi taller por la felicidad reflejada en el rostro de las personas que acudían a mí para que les elaborara un detalle para determinada ocasión, esto me llena de satisfacción. Elaboro detalles para recordatorios de bodas, quince años, bautizos y decoración de ponqués para toda ocasión. He tenido la oportunidad de realizar talleres formativos en colegios y en universidades y me siento satisfecha por lograr transmitir lo que sé a las personas que requieren de mi formación”.

Las creaciones de MAría E. son hechas en porcelanicrón, arte quiteño, cerámica y tela. También elabora cojines pirograbados y drapeados.

Los pedidos se deben hacer con ocho días de anticipación, también dependiendo de la cantidad de las figuras, ya que éstas requieren de detalles, del color, de la forma, de la textura, y del tamaño.

Usted puede encontrar el Taller de María E. en Instagram @creaciones_maria_e. También en los teléfonos 3115216427- 3103103825.