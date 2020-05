La junta directiva del Banco de la República redujo la tasa de interés de referencia 50 puntos básicos y quedó en 3,25%. Esta decisión se tomó luego de que el 30 de marzo se hiciera un recorte de la misma proporción, cuando la tasa que llevaba 23 meses quieta pasó del 4,25% al 3,75%

El Banco de la República espera que se rebajen pronto las tasas de interés comerciales

"Esta decisión corresponde con las expectativas que había mostrado el mercado, de una rebaja de 50 puntos básicos. Entonces es coherente con eso. Como había dicho en la rueda de prensa pasada, nosotros no esperamos que la transferencia al mercado se haga de manera inmediata, pero estamos tomando decisiones graduales", dijo Juan José Echavarría, gerente del Emisor, en una conferencia virtual.

Y agregó que no se consideró rebajar la tasa en mayor medida, como por ejemplo en un punto porcentual, "porque la economía no lo necesita". Dijo que, como siempre ocurre, se debe esperar a que en el trascurso del año la transferencia se haga al mercado de manera natural. "Ahora hemos visto que se ha bajado en algunos créditos comerciales de cierto tipo, pero no todas, algunas incluso de consumo han subido. Pero ahora no vamos a emplear mecanismos para obligar a los bancos a reducir las tasas", aseveró.

Por su parte, Hernando Vargas, gerente técnico de la institución, dijo que "aquí no estamos enfrentando choques convencionales, como una caída de la demanda, sino estamos enfrentando cierres de sectores por lo que hacer proyecciones y tomar decisiones se hace más difícil".

Cabe recordar que de acuerdo con la Encuesta de Expectativas de Analistas de Mercados Financieros realizada por Citi para abril, la recomendación que hicieron las 25 firmas participantes es que la tasa de interés de referencia debería bordear el 3%, dado que la cifra promedio fue de 3,1%.