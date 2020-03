Emprendimiento femenino lleno de mística y retos

Desde 2011 su nombre se volvió marca en el área del diseño gráfico en Bucaramanga. La mayoría de sus clientes ha llegado por referencias de su trabajo que goza de un alto nivel de dedicación.

Esta profesional llegó a Coworking Labs de la Cámara de Comercio de Bucaramanga “buscando un lugar donde trabajar y poder concentrarme, pues en casa uno tiene muchos distractores. Me encantó la opción que tiene 24/7, pues me encanta trabajar de noche o de madrugada para lograr aún más concentración y, aunque no es siempre, el tener la posibilidad me hizo escoger Coworking Labs”, expresa.

Para esta diseñadora gráfica este espacio liderado por la CCB y ubicado en la calle 50 # 28 – 25 de la ciudad, ha sido de gran beneficio, lo que describe como el entorno para “conocer personas y empresas que tienen mucho que ofrecer y donde se presenta la posibilidad de hacer trabajo colaborativo, pues cuando se me presente un cliente con alguna solicitud que yo no maneje, tengo en quien apoyarme”.

Mayor concentración y optimización del tiempo, lo que se traduce en mayor productividad, la cual se ha incrementado en 40%, son otros de los grandes beneficios de estos entornos. “Con una de las empresas con las que trabajo, ahora tengo más responsabilidades que cubrir, porque tengo más tiempo para desarrollar mis tareas”, agrega.

Incluso, manifiesta que las capacitaciones que ofrece la CCB son muy útiles, “pues uno se entera más de esas ofertas que quizás uno no vería por estar enfocada en el trabajo”.

Si desea conocer más de este emprendimiento búsquelo como Maybeth Peralta en Facebook, Instagram y Twitter.

Esta emprendedora espera apoyar a otros diseñadores, incluso, llegar a liderar un equipo y compartir el conocimiento adquirido con los años de experiencia.