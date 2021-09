Exámenes de ingreso en las universidades con más demanda en México

Actualmente en México miles de estudiantes intentan obtener un lugar en las universidades con más demanda. Sin embargo muchos de ellos no logran ingresar a la carrera que desean debido a que no terminan el proceso de admisión al no obtener el puntaje necesario para ser aceptado en la carrera universitaria que desean estudiar. Cifras oficiales de las universidades públicas indican que alrededor de 400,000 alumnos son rechazados cada año.