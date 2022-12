$1 billón en ingresos al año y frenar la contaminación de mercurio: Habla el nuevo gerente del Acueducto Metropolitano de Bucaramanga

El Acueducto Metropolitano de Bucaramanga (amb) tiene nuevo gerente, pero han llovido críticas a ese proceso por la forma en cómo se realizó.

Por un lado, la junta directiva defendió la manera en cómo se hizo la selección, aunque se le dio celeridad, se mantuvo la rigurosidad, del cual resultó elegido el ingeniero Alejandro Estrada. Por otro lado, unos veedores y ciudadanos han cuestionado las inconsistencias del contrato para escoger al gerente, en especial los tiempos de la selección y la procedencia de Estrada.

Vanguardia dialogó con Alejandro Estrada Carmona, quien reemplaza a Hernán Clavijo Granados, sobre su escogencia, su pasado laboral y enredos políticos, sus tareas y retos en este cargo.

Estrada cuenta con 23 años de experiencia profesional en el sector y asumirá la Gerencia este martes 13 de diciembre.

El proceso

¿Cómo llega a este proceso de selección, lo busco o lo buscaron? ¿Cómo se enteró?

Me llegó un mensaje directo al LinkedIn diciendo que estaban abriendo un proceso de selección para la Gerencia del Acueducto Metropolitano de Bucaramanga (amb), pues al otro día envié la hoja de vida e inmediatamente empezó el proceso.

Dé detalles, ¿cómo fue?, ¿cuándo y cuánto duró?, ¿cómo fueron las etapas? Porque en Bucaramanga han denunciado que fue un proceso corto, pero que era para un mes.

A mí me escriben como el 17 de noviembre a través del LinkedIn, respondo el 18 y a partir de ahí empieza el proceso con entrevistas, pruebas psicotécnicas, relación de las experiencias, me pidieron los teléfonos y los correos electrónicos de mis jefes que había tenido en anteriores trabajos, referencias familiares, personales y de compañeros de trabajo, luego una entrevista con la empresa cazatalentos y me escogieron entre más o menos 27 postulados. La idea era hacer un filtro con las hojas de vida y entrevistas, para luego ser entrevistados por la junta directiva. En todo eso fueron como 10 días, en mi caso, no sé el de los demás porque no lo conozco.

Reitero, han cuestionado el proceso de selección del gerente porque fue algo rápido, teniendo en cuenta la información que proporcionó el acueducto en su plataforma de contratación. ¿Qué piensa de eso?

Hablo por mi experiencia, he participado en concursos de este tipo y ha habido unos que duran más tiempo y otros que duran menos. Eso depende mucho del perfil que se busque y qué tan específico es la selección. Pero no conozco ni el contrato, ni la cazatalentos.

¿Qué piensa del argumento regionalista de que la junta directiva del amb escogió a un foráneo y no a un santandereano, es decir, que un caldense esté en la Gerencia y no alguien de la región?

El tema del regionalismo siempre va ligado a una condición normal de una ciudad. Creo que hay profesionales tan válidos en todas partes, pero no necesariamente de su región natal, sino que hay funcionarios que pueden cumplir con las condiciones. Repito, no conozco si había santandereanos en el proceso, desconozco eso, pero debo decir que se le suma al hecho de que un cargo tan importante, intente hacerse por meritocracia, porque eso normalmente no ocurre. Lo sé, porque este trabajo ha sido toda mi carrera. Es raro que ocurra una elección a través de una cazatalentos, que hagan una búsqueda a través de sus bases de datos de profesionales que cumplan con el perfil requerido, que es el mejor que considera la junta.

¿Considera, entonces, que su perfil se ajusta a lo que busca la junta directiva del amb?

He hablado con la junta directiva. De hecho, la entrevista final fue todo un día, donde estuvo presente la mayoría de la junta y finalizó con el Alcalde, donde estábamos los candidatos. Incluso, tuve la oportunidad, en el marco de este proceso, de leerme los informes de gestión del 2020 y 2022, también el tema del gobierno corporativo y las metas que tiene la empresa a mediano y corto plazo. Y sí, digamos que mi perfil va relacionado con la necesidad o el requerimiento de la empresa, es algo con lo que estoy de acuerdo y me siento preparado porque toda la vida he trabajado en eso, por ejemplo, optimizar indicadores, relacionamiento con el usuario final, el tema social y la aplicación de los servicios. Todo lo valoro y lo debe tener una empresa de servicios públicos. Ellos están comprometidos con esa situación.

Cuestionamientos

De su perfil profesional han cuestionado su paso por la Empresa Distribuidora del Pacífico, donde tuvo un contrato de prestación de servicios, que terminó enredado con el entramado de corrupción del exsenador Liberal Mario Castaño, ¿sigue vinculado con esta empresa?, ¿qué tiene para decir?

De hecho, estoy entregando el proyecto a la Gerencia de Dispac porque a mí me contrataron para dirigir un proyecto en específico, soy ingeniero civil y hay muchos proyectos que saca esta empresa que tiene componentes civiles, pero más que de ingeniero hay un tema de control de proyecto y el gerente que estuvo hasta agosto, quien fue mi jefe en Aguas de Manizales (Jorge Hernán Mesa) consideraba que era la persona idónea para manejar ese proyecto, pues acepté. Pero hasta donde tengo entendido en este momento Dispac no tiene líos con las investigaciones.

Su jefe en su momento fue Jorge Hernán Mesa, quien fue candidato a la Alcaldía de Manizales por el Partido Liberal; él sale de la Gerencia de Aguas de Manizales y usted asume ese cargo. ¿Considera que en ese movimiento político fue una ficha de ese partido?

En mi vida laboral he participado en varios concursos de selección para llegar a cargos debido a mi poca relación política. Mi llegada a Aguas fue en el 2013, yo no trabajaba en Manizales en ese momento. Tengo 23 años de experiencia laboral y 13 de ellos han sido en otras ciudades. Cuando llego a Manizales nuevamente en el 2013 por un concurso asumí la Subgerencia Técnica y mantuve mi labor.

En el 2016 hubo un cambio de Administración totalmente diferente a la que existía cuando entré, esta Alcaldía cuando llegó no tuvo ningún reparo en que fuera el subgerente técnico, ni observó la empresa como un fortín político. Seguí en mi cargo y conocí a Jorge Hernán en ese momento, no lo conocía antes, y por mi trabajo y mis capacidades en el 2018 me propusieron la Gerencia, sobre todo, porque no querían tener un manejo político de la empresa, porque consideraban que había sido bien manejada y conocía todos los procesos.

Esa Administración en su momento respetó todo lo que se había intentado hacer después del 2011, que era fortalecer técnicamente a Aguas de Manizales por el deslizamiento de Cervantes y el de La Marmolera. Entonces la empresa empezó a trabajar con el Plan Blindaje, y esa Administración (Octavio Cardona) le dio un apoyo financiero porque había quedado afectada financieramente.

Puse una condición y era que me devolvía a la Subgerencia Técnica una vez hubiera un alcalde electo fuera quien fuera y eso hice. Una vez con el nuevo alcalde (Carlos Mario Marín, de la Alianza Verde) pasé a la Subgerencia técnica cuando llega el nuevo gerente.

En ese regreso de nuevo a la Subgerencia Técnica tuvo unos problemas con el gerente de ese momento (Juan Martín Zuluaga), incluso, denunció a Aguas de Manizales y a la Gerencia por acoso laboral. ¿Cómo va ese proceso?

Ese proceso va ahí. En el 2020 cuando arranca la actual Administración empiezo a ser sometido a un acoso sistemático por el gerente que había en ese momento, tuve algunos problemas personales y familiares. Por eso, decidí hacerme un lado para no afectar a mi familia. Producto de ese acoso renuncio y mi abogada me propuso instalar una demanda contra el generador del acoso.

La Gerencia

Asume la Gerencia del amb en pocos días, ¿la junta directiva ya le puso retos, metas y tareas para cuando se posesione?

En un principio la meta a 2030 es aumentar los ingresos para llegar casi al billón de pesos y también mantener el Ebitda por encima del 35 %. Estas son las tareas fundamentales o misionales. Una empresa de servicios públicos del sector del agua potable, como esta, es un monopolio que, si bien tiene esa facilidad, también tiene unas exigencias tanto sociales como laborales, que son las que hay que optimizar para lograr esas metas establecidas.

¿Cuál es el plan del amb para sus fuentes de abastecimiento, para ese caso se ha hablado del Embalse de Tona?

Hoy el embalse funciona como un plan b ante la fuente que llega a Bosconia, si hay presencia de metales. La idea es que la planta Rafael Ardila, que tiene una capacidad de 600 litros por segundo, pueda funcionar y ayudar a la proyección de ampliación de la demanda y también atender emergencias que se puedan presentar con otras fuentes. El embalse es de 18 millones de metros cúbicos, tiene una capacidad suficiente para asumir cualquier problema que exista.

Otra tarea pendiente del acueducto es su expansión a zonas de Girón, Floridablanca, norte de Bucaramanga e incluso, unas partes de Lebrija. ¿Dentro de su plan de Gerencia está incluido el plan de expansión?

Claro que sí, porque para llegar a la meta del billón de pesos al año se necesita, no solo eso, sino también mirar el tratamiento de aguas residuales y el alcantarillado, pero sin lugar a duda la expansión es pieza fundamental de todo el tema. Conozco que hay un proyecto con Findeter de una conducción, hay que entrar a revisarlo porque son 25 mil habitantes que podrían impactar y sumar a la generación de ingresos y en la prestación de un buen servicio.

Y en esa prestación de un buen servicio hay cuestionamientos como la contaminación de mercurio a unas fuentes de abastecimiento del acueducto, en especial el río Suratá. ¿Qué medidas tomará en su Gerencia?

La empresa está preparada ante la presencia de mercurio en el agua, de alguna manera hay que alertarlo y sacar de funcionamiento esa fuente. Como primera medida no habrá ningún inconveniente entre la población para que tome agua contaminada. La empresa tiene todas las medidas analizadas porque no es nueva la presencia de mercurio en la fuente. Para eso también está el embalse como ocurrió este año en cuatro ocasiones en febrero, abril, mayo y junio, cuando se capta de otro lado. Hoy existen en la empresa, adicional al embalse, cuatro plantas que suman un total de capacidad nominal de 4 mil litros por segundo, es decir, casi el doble de la necesidad, que son 1.350 litros por segundo. Esto permite jugar con esas plantas, ahora que entra en funcionamiento la Rafael Ardila tendrá una capacidad exactamente el doble porque tendría 4.600 litros por segundo para tratar. Se tienen las medidas para que el usuario siempre tenga agua de calidad y no esté contaminada.

¿Y qué se está haciendo desde el amb con la minería ilegal en las zonas de páramo?

La minería ilegal sí existe aguas arriba. Hay unas mesas para eso lideradas por el acueducto, donde está la Procuraduría, la autoridad ambiental, las secretarías de Salud departamental y municipal, y universidades, para mirar qué medidas se toman y detener el mercurio, que es prohibido en Colombia desde el 2018. La finalidad es erradicar el mercurio en la fuente.

¿En su plan de acción corporativo estará la lucha anticorrupción, teniendo en cuenta las denuncias sobre el amb de un presunto ‘carrusel’ en la contratación?

He estado revisando con las personas del acueducto la forma de contratación y qué posibilidades hay de vulnerabilidad de la transparencia. Hemos visto que la forma de contratar tiene todas las garantías para que sea transparente. Pero el tema pasa más por no declararse impedidos ante cualquier evidencia. Hoy cualquiera se puede presentar al acueducto y depende del monto esa lista se disminuye, de acuerdo con las características, para poder presentar oferta. Los temas de corrupción hoy son evaluados y hacen parte de una investigación. La idea es que junto con la empresa y los abogados podamos mitigar la posibilidad de que exista corrupción durante la contratación.

Pasando al plano personal, ¿qué significa asumir la Gerencia del acueducto de una de las ciudades principales del país y afrontar un cambio de ciudad?

Es un gran honor llegar a una empresa de este tamaño, estamos hablando de una de las cinco empresas más grandes del país, que tiene unos indicadores espectaculares, podríamos decir que es la empresa con menos pérdidas de agua tiene, con el 22%. Para mi vida laboral es muy relevante pasar de ser un gerente de 120 mil suscriptores a una de 380 mil. Lo más importante es hacer un trabajo como lo quiere la junta y su gobierno corporativo donde a partir de buenas prácticas podamos optimizar indicadores y mantener a la ciudad con agua de altísima calidad.