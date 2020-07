$!En Bucaramanga y el área hay 128 mil desocupados

Héctor Julio Fuentes Durán, consultor investigador económico del Instituto de Estudios Interdisciplinarios y Acción Estratégica para el Desarrollo de la Universidad Industrial de Santander, explicó que desde la década de los 90 Bucaramanga no había alcanzado una cifra tan alta de desocupados.

Debido a la pandemia, en la ciudad hay 18 mil ocupados menos, pues actualmente hay 448 mil personas trabajando, cuando en mayo la cifra era de 466 mil. Además, el área metropolitana registra 56 mil desocupados más que cuando inició la emergencia por el coronavirus.

“La informalidad que se tiene en el área, superior al 56%, concentrada mayormente en sectores de comercio, reparación de vehículos e industria manufacturera, ha influido en las cifras porque son sectores perjudicados por el cierre tras la pandemia. En manufactura, que genera el 20% de los puestos del área, se están perdiendo 19 mil puestos de trabajo”, dijo Fuentes Durán.

Sin embargo, como explicó el director del Dane, Juan Daniel Oviedo, en Bucaramanga el número de ocupados ha disminuido en una cantidad menor a lo que lo ha hecho el promedio nacional

En Bogotá, por ejemplo, se reportó 1’096.000 personas desocupadas, en Medellín cerca de 496 mil y en Cali, 373 mil.

¿Llegó el ‘pico’ del desempleo?

“En Bucaramanga el número de ocupados ha disminuido en una cantidad menor a lo que lo ha hecho el promedio nacional. En indicadores que mide la movilidad de la población, particularmente Santander era una de las zonas que más avance había tenido en la reapertura en Colombia y en ese sentido hemos vistos que se ha perjudicado en una menor medida en términos de mercado laboral” explicó Sergio Olarte, economista principal de Scotiabank Colpatria sobre las cifras de desempleo reveladas por el Dane.

Para Olarte los retos vienen en el próximo mes pues con los nuevos procesos de encerramiento selectivo y frenar los planes piloto “se estaría generando que se modere un poco más la actividad económica y esto puede hacer que en adelante la corrección del mercado laboral sea un poco más pausada tanto a nivel nacional como en Bucaramanga”.

Ante el panorama, Héctor Julio Fuentes, aseguró que como no se ha llegado al pico de la pandemia, todavía no podemos saber si habrá un confinamiento total de nuevo.

“De darse ese escenario, el impacto sobre el empleo no ha tocado fondo. De no darse un aislamiento estricto uno esperaría que los datos de abril sí sean los más bajos. Pero si no hay una apuesta fuerte, del nivel nacional, departamental y municipal, de generación de empleos, si en cambio se apuesta gran parte del presupuesto a obra pública, nos puede tomar al menos cuatro años para volver al lugar donde estábamos al inicio de la pandemia”, enfatizó el economista de la UIS.

Carlos Sepúlveda, decano de la Facultad de Economía de la Universidad del Rosario, afirmó también que la pérdida de empleos, así como se da de una manera tan dramática en tan poco tiempo no se recupera en ese mismo lapso, por lo que la ciudad debe prepararse para lo que viene.

“Tenemos que buscar distintos tipos de política para reactivar los empleos. Bucaramanga sola no puede crear el empleo si desde el gobierno nacional, sindicatos, empresarios y demás no ayudan. Entraremos en reformas del mercado laboral, capacitación de fuerza de trabajo, etc que permita mejorar alternativas de empleo y poco a poco encontrar una senda de crecimiento mejor a la que teníamos antes.