A medida que avanza la reactivación económica, los accidentes laborales han aumentado con respecto a 2020. El trabajo en casa ayudó con la disminución en los indicadores de accidente laboral, al no existir desplazamiento y exposición actividades del grupo.

Así lo explicó el presidente de la ARL Positiva, Francisco Salazar, en su visita a Bucaramanga, quien advirtió que entre enero y octubre de 2021 se han registrado 18.793 accidentes de trabajo en el departamento. Para el líder de la empresa de seguros, en 2021 se han incrementado tanto los accidentes como las enfermedades.

“En 2020 tuvimos incremento de siniestralidad con unas cifras sin precedentes del 800% por el COVID-19. Entonces hablamos de una compensación porque los accidentes disminuyeron. Pero en 2021 ya registramos 4.748 accidentes laborales en nuestra ARL”, dijo Salazar.

En el caso de Santander, explicó el presidente de Positiva, hay una alta siniestralidad en el tema minero. “Hay una dificultad grande en el sector porque las ARL nos hemos enfocado en ciertas actividades de prevención, pero la mayor parte de la problemática es porque los explotadores de las minas no lo hacen en condiciones técnicas. Es decir, la mayor parte de la siniestralidad no está en la gran minería, por ejemplo, de carbón. La pequeña y mediana explotación se realiza sin condiciones técnicas y dan lugar a que los socavones no tengan todas las condiciones de estabilidad y por lo tanto se generen derrumbes o accidentes”.

Por concepto de de accidentalidad laboral en Santander, solo Positiva ha pagado más de $11 mil millones durante 2021.

En un esfuerzo por mitigar los accidentes en las organizaciones, Positiva realizó en Bucaramanga un reconocimiento a esas empresas que se destacan por sus buenas prácticas en seguridad y salud en el trabajo y de respuesta ante la emergencia sanitaria.

La Gobernación de Santander y la Universidad Industrial de Santander, UIS, están entre los galardonados.