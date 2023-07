20 de cada 100 hogares en Santander comieron menos alimentos y de baja calidad en el 2022 por falta de dinero, ¿qué pasó?

“Estoy viviendo una dura situación, ya no alcanza para comprar carne porque está demasiado cara, toca comer lenteja, fríjoles y huevos”.

Este es un nuevo indicador que presentó esta semana el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (Dane) al país, con el que se pretende mostrar cómo una persona padece de inseguridad alimentaria cuando pasa hambre y no puede acceder a alimentos de calidad, o se salta comidas por falta de recursos, de acuerdo con la Escala de experiencia de inseguridad alimentaria (Fies), obtenidos de la Encuesta Nacional de Calidad de Vida de 2022.

¿Falta de recursos?

Otro dato que reveló este indicador es que el 2,5 % de los hogares en el departamento padecen de inseguridad alimentaria grave, lo que equivale a que en 2 de cada 100 hogares al menos una persona se quedó sin comer durante todo un día por falta de dinero u otros recursos en los últimos 12 meses.

“Para mercar es una odisea. Se compra poco o uno se come algo en la calle para pasar el día porque no alcanza lo que uno gana para ir a mercar”, narra Vásquez, quien vive cerca de la plaza la nocturna por el sector de La Rosita.

Al mes gana entre $700 mil y $800 mil, los cuales destina para el arriendo, comprar más mercancía, pagar servicios y mercado. “A veces a uno no le queda nada y uno queda colgado”, comenta.

Además, agrega que ante esta situación no hay dinero para ahorrar, “porque vivo alcanzado, trabajo para pagar. No se puede ahorrar nada porque a veces no queda ni para la comida”.