2.000 cupos disponibles para formación académica en el Sena

El Sena Santander tiene 2.000 cupos disponibles correspondientes a los niveles de Operario, Auxiliar, Técnico, Profundización Técnica y Tecnólogo.

Asimismo, quienes deseen participar en esta nueva convocatoria de formación en alternancia y a distancia deben realizar la inscripción antes del 10 de junio a través de www.senasofiaplus.edu.co.

La directora de formación profesional, Nidia Gómez, expresó “tenemos una oferta amplia en todos los sectores productivos, lo que incluye economía naranja, industrias 4.0, sostenibilidad, agropecuario con un componente transversal incluido en todas las formaciones, enfocado a fortalecer no solo el hacer sino también el ser de los colombianos”.

En el caso de Santander, están disponibles 67 programas por titulación, en donde se destacan Gestión de Empresas Agropecuarias, Gestión Administrativa, Servicio de Restaurante y Bar, Programación de Software, Construcción de Estructuras en Concreto, Confección Industrial de Ropa Exterior, entre otros. Estos programas son impartidos por los ocho centros de formación del SENA en Santander, ubicados en los municipios de San Gil, Bucaramanga, Floridablanca, Piedecuesta, Girón, Barrancabermeja, Málaga y Vélez.

Es importante destacar que, los egresados del SENA son profesionales capaces de enfrentar el mundo laboral actual, por lo que, las formaciones disponibles capacitan en competencias laborales pertinentes en todos los sectores productivos.

Los aprendices que se inscriban a la convocatoria deben seleccionar su ciudad de residencia y el horario que se acomode a su necesidad, para la formación presencial y a distancia el SENA ofrece cuatro horarios, el diurno de 6 a.m. a 6 p.m., el nocturno de 6 p.m. a 10 p.m., el mixto de 6 a.m. a 10 p.m. y el de madrugada de 10 p.m. a 6 a.m.