30 empresas de Santander buscan mercado en Estados Unidos con su oferta de productos y servicios, ¿cómo lo harán?

Fotomontaje / VANGUARDIA “De acuerdo con la administración, la empresa posee pasivos que pueden superar los $500.000 millones, pero no se conoce con certeza el monto exacto. Aunque no se puede afirmar que el Municipio de Bucaramanga será responsable por los pasivos de Metrolínea, Fitch opina que existe un riesgo aún no cuantificable para Bucaramanga por la liquidación inminente de la empresa, dada su condición de accionista principal”, detalló el informe de Fitch Ratings.